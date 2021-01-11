Ассоциация игроков в гольф США отказалась проводить чемпионат 2022 года в клубе Трампа

Ассоциация игроков в гольф США (PGA) отказалась проводить чемпионат 2022 года на поле, которое принадлежит президенту США Дональду Трампу. Об этом сегодня, 11 января, сообщила пресс-служба ассоциации.

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Президент PGA Джим Ричерсон заявил, что решение расторгнуть соглашение о проведении чемпионата PGA 2022 года в Национальном гольф-клубе Трампа в Бедминстере было принято советом директоров ассоциации.

По словам Ричерсона, проведение чемпионата в гольф-клубе Трампа нанесло бы ущерб бренду PGA.

CEO ассоциации Сет Во в интервью Associated Press прямо связал отказ сотрудничать с гольф-лубом Трампа и попытку сторонников действующего президента США захватить Капитолий. Он подчеркнул, что ущерб для ассоциации мог бы быть непоправимым, и отказ от сотрудничества был единственным реальным вариантом действий.

6 января 2021 года сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия (там шел церемониальный подсчет голосов выборщиков), ворвались в здание. В округе Колумбия ввели комендантский час. Трамп призвал сторонников к спокойствию, но обвинил во всем оппонентов. В беспорядках погибли четыре человека, 52 были арестованы. Позже стало известно о смерти офицера полиции, раненого во время штурма.

Аккаунты Трампа в соцсетях Facebook и Instagram были заблокированы после событий в Капитолии – минимум до конца 20 января, когда пройдет инаугурация Джо Байдена.

Twitter заблокировал аккаунт Трампа навсегда.

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Денис Юдин

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