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Ассоциация игроков в гольф США отказалась проводить чемпионат 2022 года в клубе Трампа

11.01.2021, 11:51
Ассоциация игроков в гольф США отказалась проводить чемпионат 2022 года в клубе Трампа - Фото
Дональд Трамп играет в гольф (Фото – Jim Lo Scalzo, EPA)

Ассоциация игроков в гольф США (PGA) отказалась проводить чемпионат 2022 года на поле, которое принадлежит президенту США Дональду Трампу. Об этом сегодня, 11 января, сообщила пресс-служба ассоциации.

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Президент PGA Джим Ричерсон заявил, что решение расторгнуть соглашение о проведении чемпионата PGA 2022 года в Национальном гольф-клубе Трампа в Бедминстере было принято советом директоров ассоциации.

По словам Ричерсона, проведение чемпионата в гольф-клубе Трампа нанесло бы ущерб бренду PGA.

CEO ассоциации Сет Во в интервью Associated Press прямо связал отказ сотрудничать с гольф-лубом Трампа и попытку сторонников действующего президента США захватить Капитолий. Он подчеркнул, что ущерб для ассоциации мог бы быть непоправимым, и отказ от сотрудничества был единственным реальным вариантом действий.

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Денис Юдин
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