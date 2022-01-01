ОАЭ запретят своим гражданам, непривитым от коронавируса, выезжать за границу

Объединенные Арабские Эмираты запретят гражданам, которые не вакцинировались от коронавируса выезжать за границу. Об этом сообщает Reuters.

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Запрет на выезд непривитых от COVID-19 эмиратцев начнет действовать с 10 января.

Более того, власти страны заявили, что полностью вакцинированным гражданам, чтобы иметь право путешествовать, потребуется ревакцинация.

Как отмечается, запрет не будет распространяться на лиц, которые не сделали прививку от коронавируса по медицинским или гуманитарным причинам.

28 декабря сообщалось, что омикрон может вытеснить дельту, так как инфицирование этим новым штаммом коронавируса у многих повышает иммунитет к вероятно более патогенной дельте.

30 декабря стало известно, что новый штамм коронавируса вызвал вспышку COVID-19 среди трижды привитых ученых на Фарерах.

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Наталия Медведева

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