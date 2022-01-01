UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ОАЭ запретят своим гражданам, непривитым от коронавируса, выезжать за границу

Цей матеріал також доступний українською
01.01.2022, 22:40
ОАЭ запретят своим гражданам, непривитым от коронавируса, выезжать за границу - Фото
Вакцинация от коронавируса (Фото - ЕРА)

Объединенные Арабские Эмираты запретят гражданам, которые не вакцинировались от коронавируса выезжать за границу. Об этом сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Запрет на выезд непривитых от COVID-19 эмиратцев начнет действовать с 10 января.

Более того, власти страны заявили, что полностью вакцинированным гражданам, чтобы иметь право путешествовать, потребуется ревакцинация.

Как отмечается, запрет не будет распространяться на лиц, которые не сделали прививку от коронавируса по медицинским или гуманитарным причинам.

Читайте также: Привитым CoronaVac нужно два мРНК-бустера: что выяснили американские ученые

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вакцинация оаэ коронавирус
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 