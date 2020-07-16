Обострение конфликта Армении и Азербайджана: огонь ведут по приграничным селам
Стороны конфликта обвиняют друг друга в атаках на свои позиции и обстрелах населенных пунктов
Сегодня, 16 июля, на границе между Арменией и Азербайджаном возобновились боевые действия. Об этом сообщает Радио Свобода.
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Отмечается, что стороны обвиняют друг друга в атаках на свои позиции и обстрелах населенных пунктов.
Армянское минобороны заявило, что азербайджанские военные попытались совершить диверсионное проникновение на территорию Армении. Ереван утверждает, что "после ожесточенных боев противник, понес потери и был отброшен". Отмечается, что из минометов и гаубиц обстреляли приграничные села Айгепар и Мовсес. По словам премьер-министра страны Никола Пашиняна, с армянской стороны потерь нет.
Минобороны Азербайджана заявляет, что утром 16 июля армянские военные попытались атаковать подразделения азербайджанской армии в направлении Товузского района госграницы. Утверждается, что Армения обстреляла из крупнокалиберного оружия и минометов села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли. Среди гражданского населения пострадавших нет, информация о потерях среди военных не предоставена.
- 12 июля на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван - азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин".
- Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал Азербайджан.
- 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией.
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