Обострение конфликта Армении и Азербайджана: огонь ведут по приграничным селам

Стороны конфликта обвиняют друг друга в атаках на свои позиции и обстрелах населенных пунктов

Сегодня, 16 июля, на границе между Арменией и Азербайджаном возобновились боевые действия. Об этом сообщает Радио Свобода.

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Отмечается, что стороны обвиняют друг друга в атаках на свои позиции и обстрелах населенных пунктов.

Армянское минобороны заявило, что азербайджанские военные попытались совершить диверсионное проникновение на территорию Армении. Ереван утверждает, что "после ожесточенных боев противник, понес потери и был отброшен". Отмечается, что из минометов и гаубиц обстреляли приграничные села Айгепар и Мовсес. По словам премьер-министра страны Никола Пашиняна, с армянской стороны потерь нет.

Минобороны Азербайджана заявляет, что утром 16 июля армянские военные попытались атаковать подразделения азербайджанской армии в направлении Товузского района госграницы. Утверждается, что Армения обстреляла из крупнокалиберного оружия и минометов села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли. Среди гражданского населения пострадавших нет, информация о потерях среди военных не предоставена.

12 июля на границе Армении и Азербайджана начались бои : Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван - азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин".

12 июля на границе Армении и Азербайджана : Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван - азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров.

Во время вооруженных столкновений гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал Азербайджан.

Президент Турции поддержал Азербайджан. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией.

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Наталия Медведева

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