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Обстрел авиабазы США. Помпео разгневан и хочет наказания виновных

Обстрел авиабазы США. Помпео разгневан и хочет наказания виновных - Фото
Майкл Помпео (фото - ЕРА)
13.01.2020, 06:28

Глава Госдепа обратился к властям Ирака

Министр иностранных дел США Майкл Помпео призвал иракские власти наказать виновных в обстреле авиабазы на территории Ирака, на которой дислоцировались американские военные. Об этом он написал в Twitter.

"Разгневан сообщениями о новом ракетном ударе по иракской авиабазе. Молюсь за скорейшее выздоровление раненых и призываю иракское правительство привлечь к ответственности виновных в нападении на иракский народ", - написал он.

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