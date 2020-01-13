Обстрел авиабазы США. Помпео разгневан и хочет наказания виновных

Министр иностранных дел США Майкл Помпео призвал иракские власти наказать виновных в обстреле авиабазы на территории Ирака, на которой дислоцировались американские военные. Об этом он написал в Twitter.
"Разгневан сообщениями о новом ракетном ударе по иракской авиабазе. Молюсь за скорейшее выздоровление раненых и призываю иракское правительство привлечь к ответственности виновных в нападении на иракский народ", - написал он.
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