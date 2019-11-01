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Обученная на дэт-метале нейросеть поет об уничтожении людей

Обученная на дэт-метале нейросеть поет об уничтожении людей - Фото
Музыка (фото - pixabay.com)
01.11.2019, 17:03

Искусственный интеллект в режиме реального времени играет музыку, которая была "вдохновлена" группой Cannibal Corpse

Группа Dadabots, состоящая из двух человек - Зака Зуковски и Си Джея Карра, именующая себя "музыкальными технологами" запустила на YouTube канал, где нейросеть генерирует музыку в стиле дэт-метал. Трансляция демонстрирует продвинутые возможности искусственного интеллекта. Об этом сообщает Naked Science

В 2017 году Зуковски и Карр опубликовали статью о генерации тяжелой музыки нейросетью. 

За основу взята нейронная сеть GPT-2. Ее разработали в феврале 2019 года и используют для генерации связных текстов. 

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GPT-2 обучили на 40 Гб постов с сайта Reddit, а затем провели настройку на треках Cannibal Corpse - группы, песни которой посвящены в основном насилию, смерти, перверсиям, людоедству и зомби, считается эталоном брутального дэт-метала.

В результате им удалось сымитировать музыку этой группы. 

По словам создателей нейросети, сначала она постоянно пела о политике.

"Нам пришлось все это немного отфильтровать. Теперь нейросеть просто убивает людей", - полушутя говорит один из создателей Карр.

Трансляция творчества нейросети сопровождается субтитрами. 

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наука музыка нейросеть дэт-метал Cannibal Corpse Dadabots
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