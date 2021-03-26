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Очередная попытка снять Ever Given с мели провалилась

26.03.2021, 17:18
Очередная попытка снять Ever Given с мели провалилась - Фото
Контейнеровоз Ever Given (фото - Suez canal authority_EPA)

Еще одна попытка снять с мели в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given провалилась. Об этом пишет The Independent

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В компании, выполняющей техническое обслуживание судна, заявили, что сейчас основное внимание уделяется дноуглубительным работам с целью удаления песка и грязи с левого борта в носовой части Ever Given.

Ожидается, что к 28 марта к контейнеровозу прибудут еще два дополнительных буксира.

  • 23 марта 2021 года в Суэцком канале сел на мель Ever Given (владелец судоходной линии – Evergreen), один из крупнейших контейнеровозов мира. Движение по каналу, который является одним из основных торговых путей мира, заблокировано с 25 марта. По состоянию на 26 марта в пробке – более 200 судов.
  • Компании-операторы перепланируют пути доставки из Азии – в обход Африканского континента. Это на 8000 км удлинит путь.
  • По оценкам инженеров, сдвинуть судно смогут в лучшем случае через пару недель.

Читайте также: Сдвинуть гигантский контейнеровоз в Суэцком канале. Названы параметры инженерной задачи

 

Станислав Стороженко
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контейнеровоз судно корабль Ever Given
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