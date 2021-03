Очередная попытка снять Ever Given с мели провалилась

Еще одна попытка снять с мели в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given провалилась. Об этом пишет The Independent.

В компании, выполняющей техническое обслуживание судна, заявили, что сейчас основное внимание уделяется дноуглубительным работам с целью удаления песка и грязи с левого борта в носовой части Ever Given.

Ожидается, что к 28 марта к контейнеровозу прибудут еще два дополнительных буксира.

23 марта 2021 года в Суэцком канале сел на мель Ever Given (владелец судоходной линии – Evergreen), один из крупнейших контейнеровозов мира. Движение по каналу, который является одним из основных торговых путей мира, заблокировано с 25 марта. По состоянию на 26 марта в пробке – более 200 судов.

Компании-операторы перепланируют пути доставки из Азии – в обход Африканского континента. Это на 8000 км удлинит путь.

По оценкам инженеров, сдвинуть судно смогут в лучшем случае через пару недель.

Станислав Стороженко

