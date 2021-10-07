Около 96% заболевших коронавирусом в сентябре были непривитыми – Ляшко

Около 96% людей, которые заразились коронавирусом в сентябре, были непривитыми. Вакцинация – единственный способ уберечься от тяжелого течения болезни. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на своей Facebоok-странице.

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Ляшко напомнил, что в сентябре 95,7% случаев COVID-19 зарегистрировано у не вакцинированных.

Не вакцинированы также были 97,1% людей, попавших в больницу с коронавирусом.

Министр напомнил, что вакцинация — "единственный шанс уберечь себя от тяжелого течения болезни, госпитализации и смерти".

Вирус наиболее опасен для людей старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями и тех, кто часто контактирует с окружающими (госслужащие, учителя, соцработники и т. д.). 82% умерших от вируса — пожилые люди.

Ляшко напомнил, что перечень пунктов и центров вакцинации можно узнать по телефону 0 800 60 20 19 или на сайте.

5 октября 2021 года мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в больницах Киева 99% пациентов с COVID-19 – не вакцинированы.

6 октября в МОЗ напомнили, что независимо от того, прошел человек полный курс вакцинации от коронавируса или переболел, он должен носить маску.

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Виктория Найдёнова

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