В Украине вполне реально производить вакцины Pfizer и Moderna – главсанврач

В Украине возможно организовать производство вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna. Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью Фокус.

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Отвечая на вопрос, можно ли локализовать в Украине производство Pfizer или Moderna, Кузин сказал, что это "полностью реально". По его словам, компания Индар уже "внедряет свою исследовательскую программу локализации мРНК-вакцины в Украине", которая была представлена на заседании Совета национальной безопасности.

"Большая научно-исследовательская команда работает над тем, чтобы процесс производства был полностью украинским. Даже реагенты должны поставлять отечественные химзаводы", – сказал он.

Также Кузин добавил, что группа компаний Лекхим, официальный поставщик CoronaVac в Украину, ведет переговоры по локализации производства вакцины в Харькове. При этом сырье будут поставлять из Китая. Производство обещают запустить в первом квартале 2022 года, отметил чиновник.

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Елизавета Кумбер

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