В Украине вполне реально производить вакцины Pfizer и Moderna – главсанврач
В Украине возможно организовать производство вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna. Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью Фокус.
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Отвечая на вопрос, можно ли локализовать в Украине производство Pfizer или Moderna, Кузин сказал, что это "полностью реально". По его словам, компания Индар уже "внедряет свою исследовательскую программу локализации мРНК-вакцины в Украине", которая была представлена на заседании Совета национальной безопасности.
"Большая научно-исследовательская команда работает над тем, чтобы процесс производства был полностью украинским. Даже реагенты должны поставлять отечественные химзаводы", – сказал он.
Также Кузин добавил, что группа компаний Лекхим, официальный поставщик CoronaVac в Украину, ведет переговоры по локализации производства вакцины в Харькове. При этом сырье будут поставлять из Китая. Производство обещают запустить в первом квартале 2022 года, отметил чиновник.
- В октябре 2020 года президент Владимир Зеленский заявил о разработке украинской вакцины от коронавируса.
- Вчера, 3 октября, глава Минздрава Виктор Ляшко сообщал, что вакцина от коронавируса украинского производства появится в 2022 году.
- За последние сутки в Украине выявили 4821 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. От осложнений умерли 114 пациентов, а выздоровели 1116 человек.
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