ООН установила еще один символический день

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Сегодня, 15 октября, Генассамблея ООН приняла резолюцию о введении Международного дня доступа к информации. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь постоянного представительства Украины в ООН Олег Николенко.

Отмечается, что в числе шести инициаторов этой резолюции - Украина.

Международный день доступа к информации будут отмечать ежегодно 28 сентября.

Кроме Украины инициаторами резолюции стали Аргентина, Канада, Коста-Рика, Либерия и Сьерра-Леоне.

" Это символический день, который позволит привлекать внимание мира к проблемам распространения информации как элемента обеспечения устойчивого развития", - написал Николенко.

Дипломат также напомнил, что право на поиск, получение и распространение информации гарантировано статьей 19 Всеобщей декларации прав человека.

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