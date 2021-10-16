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Ошибочный удар с дрона в Афганистане. США предложили родственникам жертв компенсации

Цей матеріал також доступний українською
16.10.2021, 16:48
Ошибочный удар с дрона в Афганистане. США предложили родственникам жертв компенсации - Фото
Фото: EPA

Правительство США предложило финансовую компенсацию родственникам 10 афганцев, которые погибли в результате ошибочного удара американского дрона по автомобилю в Кабуле. Об этом сообщает BBC.

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Пентагон также работает над тем, чтобы помочь выжившим членам семьи переехать в США.

Удар был нанесен за несколько дней до вывода американских военных из Афганистана.

29 августа американская разведка в течение восьми часов отслеживала автомобиль гуманитарного работника, полагая, что он был связан с боевиками ИГ. Автомобиль якобы был замечен на подконтрольной ИГ территории, а его передвижение соответствовало разведданным о планах террористической группы по нападению на аэропорт Кабула.

В какой-то момент беспилотник увидел, как люди загружают что-то в багажник автомобиля. Американские военные решили, что это взрывчатка, однако оказалось, что люди грузили в машину емкости с водой.

В результате удара погибли гуманитарный работник и девять членов его семьи, в том числе семеро детей.

Один из убитых, Ахмад Насер, был переводчиком в вооруженных силах США. Другие жертвы ранее работали в международных организациях и имели визы, разрешающие им въезд в США.

22-летний племянник Ахмада Фаршад Хайдари сказал, что публичных извинений и выплаты компенсации недостаточно. "Они должны прийти сюда и лично извиниться перед нами", – сказал он.

Вадим Ребрина
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Афганистан США беспилотник
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