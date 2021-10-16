Ошибочный удар с дрона в Афганистане. США предложили родственникам жертв компенсации
Правительство США предложило финансовую компенсацию родственникам 10 афганцев, которые погибли в результате ошибочного удара американского дрона по автомобилю в Кабуле. Об этом сообщает BBC.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Пентагон также работает над тем, чтобы помочь выжившим членам семьи переехать в США.
Удар был нанесен за несколько дней до вывода американских военных из Афганистана.
29 августа американская разведка в течение восьми часов отслеживала автомобиль гуманитарного работника, полагая, что он был связан с боевиками ИГ. Автомобиль якобы был замечен на подконтрольной ИГ территории, а его передвижение соответствовало разведданным о планах террористической группы по нападению на аэропорт Кабула.
В какой-то момент беспилотник увидел, как люди загружают что-то в багажник автомобиля. Американские военные решили, что это взрывчатка, однако оказалось, что люди грузили в машину емкости с водой.
В результате удара погибли гуманитарный работник и девять членов его семьи, в том числе семеро детей.
Один из убитых, Ахмад Насер, был переводчиком в вооруженных силах США. Другие жертвы ранее работали в международных организациях и имели визы, разрешающие им въезд в США.
22-летний племянник Ахмада Фаршад Хайдари сказал, что публичных извинений и выплаты компенсации недостаточно. "Они должны прийти сюда и лично извиниться перед нами", – сказал он.
- 26 августа 2021 года возле аэропорта Кабула произошел взрыв: погибли более 170 человек, в том числе военные США. Ответственность за теракт взяло на себя ИГ.
- Утром 28 августа США сообщили о ликвидации боевика ИГ в Афганистане. По словам президента США Джо Байдена, это не последний удар по террористам.
- 29 августа военные США заявили, что нанесли беспилотный авиаудар по автомобилю в Кабуле, устранив "неминуемую угрозу от ИГ" аэропорту.
- На следующий день стало известно, что в результате удара погибли мирные жители.
Комментарии