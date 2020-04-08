Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Основатель Twitter отдаст четверть своего состояния на борьбу с коронавирусом

Основатель Twitter отдаст четверть своего состояния на борьбу с коронавирусом - Фото
Джек Дорси (фото - ЕРА)
08.04.2020, 00:08

Джек Дорси объявил, что выделяет $1 миллиард на борьбу с COVID-19

Джек Дорси, основатель и генеральный директор Twitter, объявил, что выделяет $1 миллиард на усилия по борьбе с распространением коронавируса. Об этом он написал в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Дорси, эта цифра составляет около четверти всего его личного богатства.

  • Ранее другой бизнесмен, Илон Масксообщил, что закупил более тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких. Часть из них он передал в больницы Нью-Йорка, а остальные предложил бесплатно разослать в больницы мира, где в них есть острая нужда. 
  • Экс-министр здравоохранения Уляна Супрун отреагировала на предложение Маска и попросила аппараты ИВЛ для УкраиныАналогичное сообщение Маску в Twitter оставило Посольство Украины в США.
  • Financial Times утверждает, что эти аппараты непригодны для лечения тяжелых форм коронавируса.

Вадим Ребрина
Еще по теме
Напишите нам
twitter джек дорси коронавирус COVID -19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 