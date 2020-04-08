Основатель Twitter отдаст четверть своего состояния на борьбу с коронавирусом

Джек Дорси (фото - ЕРА)

Джек Дорси, основатель и генеральный директор Twitter, объявил, что выделяет $1 миллиард на усилия по борьбе с распространением коронавируса. Об этом он написал в Twitter.

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По словам Дорси, эта цифра составляет около четверти всего его личного богатства.