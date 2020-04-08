Основатель Twitter отдаст четверть своего состояния на борьбу с коронавирусом

Джек Дорси, основатель и генеральный директор Twitter, объявил, что выделяет $1 миллиард на усилия по борьбе с распространением коронавируса. Об этом он написал в Twitter.
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По словам Дорси, эта цифра составляет около четверти всего его личного богатства.
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Ранее другой бизнесмен, Илон Маск, сообщил, что закупил более тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких. Часть из них он передал в больницы Нью-Йорка, а остальные предложил бесплатно разослать в больницы мира, где в них есть острая нужда.
- Экс-министр здравоохранения Уляна Супрун отреагировала на предложение Маска и попросила аппараты ИВЛ для Украины. Аналогичное сообщение Маску в Twitter оставило Посольство Украины в США.
- Financial Times утверждает, что эти аппараты непригодны для лечения тяжелых форм коронавируса.
Вадим Ребрина