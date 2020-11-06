"Остынь, Дональд, остынь!". Экоактивистка Тунберг потроллила Трампа

Экоактивистка Грета Тунберг слово в слово повторила критический твит президента США в ее адрес в декабре 2019 года , заменив в нем лишь имя

17-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг потроллила президента США Дональда Трампа, прокомментировав твит, где он требует прекратить подсчет голосов на избирательных участках.

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"Так смешно. Дональд должен поработать над своим гневом, а затем пойти с другом посмотреть старое доброе кино. Остынь, Дональд, остынь!" – написала она.

So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill! https://t.co/4RNVBqRYBA — Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 5, 2020



Таким образом, Тунберг слово в слово повторила комментарий Трампа от 12 декабря 2019 года, где он критиковал ее за позицию в области климата, заменив в нем только имя.

"Так смешно. Грета должна поработать над своим гневом, а потом пойти с другом посмотреть старое доброе кино. Остынь, Грета, остынь!"- написал тогда Трамп.

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019

Байден догоняет Трампа в двух ключевых штатах – Джорджии и Пенсильвании. В случае, если Байден обойдет Трампа в этих двух штатах, он одержит победу на выборах. Также победу Байдена может обеспечить выигрыш в Неваде и Аризоне, где он лидирует, но подсчет голосов еще не завершен.

5 ноября Трамп потребовал от сотрудников избирательных комиссий остановить подсчет голосов. Он также заявил, что побеждает, если посчитать только "законные голоса", и без предоставления каких-либо доказательств обвинил Байдена в попытке украсть голоса.

LIGA.net ведет хронику выборов.

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Арина Толина

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