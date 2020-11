"Остынь, Дональд, остынь!". Экоактивистка Тунберг потроллила Трампа

17-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг потроллила президента США Дональда Трампа, прокомментировав твит, где он требует прекратить подсчет голосов на избирательных участках.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Так смешно. Дональд должен поработать над своим гневом, а затем пойти с другом посмотреть старое доброе кино. Остынь, Дональд, остынь!" – написала она.

So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill! https://t.co/4RNVBqRYBA