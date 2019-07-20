Отравление Скрипаля: Путин сказал, что не верит в теорию заговора

Владимир Путин (фото - ЕРА)

Президент России Владимир Путин заявил, что не поддерживает теорию, согласно которой экс-разведчик ГРУ Сергея Скрипаля могли отравить британские спецслужбы. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Ранее эту теорию выдвигали многие российские СМИ и блогеры. В интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну Путин, отвечая на вопрос, считает ли он, что Скрипаля могли отравить британские спецслужбы, чтобы помешать ему вернуться в Россию, ответил отрицательно.

"Я, честно говоря, не очень в это верю… Если бы хотели отравить, отравили бы", - сказал Путин.

По его словам, при нынешних технологиях отравить человека несложно - особенно если он находится на территории, подконтрольной спецслужбам. Путин отметил, что не верит в теорию заговора.

4 марта 2018 года в Солсбери был отравлен ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона экс-разведчик ГРУ Скрипаль. Вместе с ним пострадала дочь Юлия. Власти страны заявили, что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия "Новичок", которое разрабатывали в СССР и РФ.

5 сентября были обвинены возможные исполнители отравления - россияне "Александр Петров" и "Руслан Боширов". Британский премьер Тереза Мэй назвала их агентами ГРУ, а министр безопасности Британии Бен Уоллес заявил, что "за отравление несет ответственность Путин". Позднее с этим согласились и лидеры США, Франции, ФРГ и Канады.