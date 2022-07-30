Палата представителей США проголосовала за запрет полуавтоматического оружия

Палата представителей США в пятницу проголосовала за возобновление запрета полуавтоматического оружия. Закон, получивший название Assault Weapons Ban, был одобрен 217 голосами "за" ("против" – 213), пишет AP.

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Это решение связано с увеличением количества случаев массовых убийств:

– 14 мая в супермаркете в городе Баффало, штат Нью-Йорк, были убиты 10 человек;

– 24 мая в начальной школе в городе Ювалди, штат Техас, были убиты 19 детей и 2 учителя;

– 4 июля во время парада ко Дню независимости США в городе Гайленд-Парк, штат Иллинойс, были убиты семь человек, 48 получили ранения.

Во всех трех случаях преступники использовали полуавтоматическое оружие.

Полуавтоматическое, или самозарядное оружие – это оружие, которое производит один выстрел при каждом нажатии на спусковой крючок, а извлечение стреляной гильзы и подача следующего патрона производится автоматически.

В 1994 году администрация президента Клинтона добилась запрета на два десятка видов полуавтоматического оружия. Она касалась, в частности, гражданских версий таких популярных образцов оружия, как пистолет-автомат "Узи", штурмовая винтовка М-16 и автомат АК.

Тогда, как и сейчас, закон был принят под давлением общественности – в начале 90-х США всколыхнула серия громких преступлений с большим количеством жертв.

Чтобы провести этот закон через Конгресс США, Клинтон согласился на то, что он будет действовать только 10 лет, после которых законодатели снова смогут проголосовать за его восстановление. Однако республиканцы, взявшие под контроль обе палаты американского парламента в 2004 году, отказались обсуждать этот вопрос, и запрет автоматически утратил силу.

Сейчас Конгресс пытается восстановить его.

Запрет будет касаться оружия со стационарным магазином вместимостью более 10 патронов. В список входят более 200 типов полуавтоматических винтовок, включая популярную штурмовую винтовку AR-15.

Президент Джо Байден приветствовал голосование в Палате представителей, заявив: "Большинство американцев соглашаются с этим шагом здравого смысла". Он призвал Сенат "быстро положить этот законопроект на мой стол".

Однако шансов на то, что законопроект пройдет Сенат, практически нет, пишет AP.

Опрос, проведенный Fox News в июне, показал, что 63% зарегистрированных избирателей поддерживают запрет штурмового оружия.

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Андрей Водяный

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