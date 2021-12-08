Папа римский не считает секс вне брака "серьезным грехом". Хуже гордость и ненависть
Папа римский Франциск назвал секс вне брака не "самым серьезным" грехом. Об этом он сказал в беседе с репортерами по пути из Греции в Италию, пишет Іndependent.
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"Грехи плоти не самые серьезные", – отметил он.
Понтифик озвучил и "самые серьезные" грехи – гордость и ненависть.
Мотивом к разговору послужила отставка архиепископа Парижа Мишеля Опети, который покинул пост после информации в СМИ о его интимных отношениях с женщиной. Священнослужитель обвинения отрицал.
Принимая отставку архиепископа, Франциск сказал, что "это был его промах, нарушение шестой заповеди, но не полное" (шестая заповедь гласит: "Не прелюбодействуй").
Глава католической церкви уточнил, что Опети ушел с поста "из-за сплетен". По словам папы, "все мы грешники", но опороченное доброе имя мешает управлять. Он назвал ситуацию "несправедливой".
- 1 сентября 2020-го Франциск призвал простить долги бедным странам на фоне пандемии коронавируса.
- В августе 2021 года вакцинированный от коронавируса еще в марте и заявивший, что "это было также этическое обязательство", папа римский Франциск призвал людей последовать его примеру.
- В сентябре в Венгрии папа римский Франциск встретился со вселенским патриархом Варфоломеем.
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