Пашинян снова стал премьер-министром Армении
02.08.2021, 11:46
Никол Пашинян (Фото: Татьяна Зенькович/ЕРА)
Президент Армении Армен Саркисян назначил на должность премьер-министра страны и.о. главы правительства Никола Пашиняна. Об этом свидетельствует указ на сайте президента Армении.
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"На основании части 1 статьи 149 Конституции. Назначить Никола ПАШИНЯНА премьер-министром", – говорится в документе.
news.am пишет, что сегодня в парламенте Армении проходит первое заседание – Саркисян заявил, что первоочередная задача для властей Армении вывести страну из глубокого кризиса.
"В этом контексте первоочередная задача – исключение раскола. Никто не может позволить кому-то разделить народ по геополитическим, политическим или любым другим критериям", – считает Саркисян.
- В 2018 году Пашинян возглавил протесты в Армении против тогдашнего премьера Саргсяна. Оппозиция добилась отставки Саргсяна - и Пашинян возглавил правительство.
- В 2020 году с конца сентября по ноябрь в Нагорном Карабахе шли масштабные бои между Арменией и Азербайджаном.
- В ночь на 10 ноября 2020 года война завершилась подписанием соглашения между Баку и Ереваном при посредничестве Кремля. Армения передала Азербайджану Агдамский, Кельбаджарский, Лачинский и часть Газахского района.
- После поражения в войне в Армении начался политический кризис. 25 апреля 2021 года Пашинян подал в отставку для проведения досрочных выборов.
- На парламентских выборах политсила Пашиняна разгромно победила.
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