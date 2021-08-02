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Пашинян снова стал премьер-министром Армении

Цей матеріал також доступний українською
02.08.2021, 11:46
Пашинян снова стал премьер-министром Армении - Фото
Никол Пашинян (Фото: Татьяна Зенькович/ЕРА)

Президент Армении Армен Саркисян назначил на должность премьер-министра страны и.о. главы правительства Никола Пашиняна. Об этом свидетельствует указ на сайте президента Армении.

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"На основании части 1 статьи 149 Конституции. Назначить Никола ПАШИНЯНА премьер-министром", – говорится в документе. 

news.am пишет, что сегодня в парламенте Армении проходит первое заседание – Саркисян заявил, что первоочередная задача для властей Армении вывести страну из глубокого кризиса.

"В этом контексте первоочередная задача – исключение раскола. Никто не может позволить кому-то разделить народ по геополитическим, политическим или любым другим критериям", – считает Саркисян. 

Станислав Стороженко
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армен саркисян никол пашинян армения
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