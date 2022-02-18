"Пацан сказал – пацан сделал". Лавров предложил США и НАТО дипломатию "по понятиям"
Министр иностранных дел Сергей Лавров на дворовом сленге обратился к США и НАТО по поводу переговоров о безопасности, использовав фразу "пацан сказал – пацан сделал". Такое заявления он сделал в интервью пропагандистскому агентству RT.
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Лавров заявил, что Россия хочет, чтобы Запад полностью учитывал ее интересы – и РФ не может удовлетвориться обещаниями.
"Мы будем добиваться, чтобы все было честно. Не хочу к жаргону обращаться, но все-таки у нас есть такое понятие: пацан сказал – пацан сделал. Вот по крайней мере в этом понятия должны соблюдаться и на международном уровне", – сказал глава МИД РФ.
Лавров также упомянул, что президент России Владимир Путин неоднократно утверждал: НАТО якобы в 1990-х обещало России не расширяться. В то же время в НАТО это отрицают и заявляют, что Альянс таких обещаний не давал.
- К концу 2021 года Россия стянула войска к границам Украины, после чего потребовала от Запада закрыть двери в НАТО перед Киевом и вернуть войска Альянса до границ 1997 года.
- США и НАТО России отказали и предложили диалог о стратегических вопросах, таких как контроль над оружием.
- Вчера РФ передала ответ на предложения США. Она не отказалась от предыдущих требований, но теперь еще хочет, чтобы Запад забрал у Украины оружие, которое ранее ей поставил, отозвал инструкторов и отказался от учений с ней.
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