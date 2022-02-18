"Пацан сказал – пацан сделал". Лавров предложил США и НАТО дипломатию "по понятиям"

Министр иностранных дел Сергей Лавров на дворовом сленге обратился к США и НАТО по поводу переговоров о безопасности, использовав фразу "пацан сказал – пацан сделал". Такое заявления он сделал в интервью пропагандистскому агентству RT.

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Лавров заявил, что Россия хочет, чтобы Запад полностью учитывал ее интересы – и РФ не может удовлетвориться обещаниями.

"Мы будем добиваться, чтобы все было честно. Не хочу к жаргону обращаться, но все-таки у нас есть такое понятие: пацан сказал – пацан сделал. Вот по крайней мере в этом понятия должны соблюдаться и на международном уровне", – сказал глава МИД РФ.

Лавров также упомянул, что президент России Владимир Путин неоднократно утверждал: НАТО якобы в 1990-х обещало России не расширяться. В то же время в НАТО это отрицают и заявляют, что Альянс таких обещаний не давал.

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Марк Сировой

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