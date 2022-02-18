Байден собирает встречу лидеров стран и НАТО по Украине
Сегодня состоится встреча президента Джо Байдена с генеральным секретарем НАТО, лидерами Евросоюза, Британии и других стран. Об этом говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра Канады.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Во встрече, организованной американским лидером для обсуждения ситуации вокруг Украины, примут участие:
Джо Байден, президент США;
Эмманюэль Макрон, президент Франции;
Олаф Шольц, канцлер ФРГ;
Джастин Трюдо, премьер Канады;
Борис Джонсон, премьер Великобритании;
Анджей Дуда, президент Польши;
Марио Драги, премьер Италии;
Клаус Йоганнис, президент Румынии;
Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии;
Йенс Столтенбенг, генсек НАТО.
Вчера Байден заявил, что у него "есть основания полагать, что Россия нападет на Украину в ближайшие несколько дней".
- В январе 2022 года Запад отказал РФ на ее требование закрыть перед Украиной двери в НАТО. Некоторые западные СМИ возможной датой атаки РФ на Украину назвали 16 февраля, однако этого не произошло.
- 15 февраля Россия заявила, что начала отводить часть войск от границ Украины, однако Зеленский пока этого не видит. США заявили, что РФ, наоборот, увеличила количество военных.
- 17 февраля оккупанты усилили обстрелы на Донбассе, под огонь попали и гражданские объекты, в частности детский сад в Станице Луганской, есть пострадавшие.
- В ночь на 18 февраля 2022 года Сенат США единогласно принял резолюцию в поддержку Украины после тревожных слов Байдена.
Читайте также: Угроза большой войны России против Украины. Главные новости – хроника
Комментарии