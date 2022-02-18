Байден собирает встречу лидеров стран и НАТО по Украине

Сегодня состоится встреча президента Джо Байдена с генеральным секретарем НАТО, лидерами Евросоюза, Британии и других стран. Об этом говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра Канады.

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Во встрече, организованной американским лидером для обсуждения ситуации вокруг Украины, примут участие:

Джо Байден, президент США;

Эмманюэль Макрон, президент Франции;

Олаф Шольц, канцлер ФРГ;

Джастин Трюдо, премьер Канады;

Борис Джонсон, премьер Великобритании;

Анджей Дуда, президент Польши;

Марио Драги, премьер Италии;

Клаус Йоганнис, президент Румынии;

Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии;

Йенс Столтенбенг, генсек НАТО.

Вчера Байден заявил, что у него "есть основания полагать, что Россия нападет на Украину в ближайшие несколько дней".

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Евгений Пилипенко

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