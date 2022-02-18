Сенат США единогласно принял резолюцию в поддержку Украины после тревожных слов Байдена

Сенат США единогласно принял резолюцию в поддержку Украины на фоне угрозы вторжения России. Об этом сообщает Associated Press.

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Отмечается, что действия в Сенате начались после слов президента США Джо Байдена о возможности нового вторжения России в Украину в ближайшие дни. Резолюция в общих чертах описывает сценарии потенциальных планов лидера РФ Владимира Путина.

Резолюция не имеет силы закона, но официально заявляет о непоколебимой поддержке США безопасной, демократической и независимой Украины, а также осуждает наращивание войск РФ у ее границ, пишут журналисты.

В агентстве добавили: голосование было единогласным, без возражений или поименного голосования.

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В резолюции Байдена призывают вместе с правительством США использовать все инструменты, чтобы наложить значительные расходы на Россию и восстановить мир в Европе. Также сенаторы заявили, что Белый дом может самостоятельно вводить санкции, независимо от действий Конгресса.

При этом в резолюции отмечается, что она не должна трактоваться как разрешение на применение армии против России или ввод войск США в Украину.

В январе Запад отказал РФ на ее требование закрыть перед Украиной двери в НАТО. Некоторые западные СМИ возможной датой атаки РФ на Украину назвали 16 февраля, однако этого не произошло.

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Марк Сировой

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