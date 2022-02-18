Сенат США единогласно принял резолюцию в поддержку Украины после тревожных слов Байдена
Сенат США единогласно принял резолюцию в поддержку Украины на фоне угрозы вторжения России. Об этом сообщает Associated Press.
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Отмечается, что действия в Сенате начались после слов президента США Джо Байдена о возможности нового вторжения России в Украину в ближайшие дни. Резолюция в общих чертах описывает сценарии потенциальных планов лидера РФ Владимира Путина.
Резолюция не имеет силы закона, но официально заявляет о непоколебимой поддержке США безопасной, демократической и независимой Украины, а также осуждает наращивание войск РФ у ее границ, пишут журналисты.
В агентстве добавили: голосование было единогласным, без возражений или поименного голосования.
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В резолюции Байдена призывают вместе с правительством США использовать все инструменты, чтобы наложить значительные расходы на Россию и восстановить мир в Европе. Также сенаторы заявили, что Белый дом может самостоятельно вводить санкции, независимо от действий Конгресса.
При этом в резолюции отмечается, что она не должна трактоваться как разрешение на применение армии против России или ввод войск США в Украину.
- В январе Запад отказал РФ на ее требование закрыть перед Украиной двери в НАТО. Некоторые западные СМИ возможной датой атаки РФ на Украину назвали 16 февраля, однако этого не произошло.
- 15 февраля Россия заявила, что начала отводить часть войск от границ Украины, однако Зеленский пока этого не видит. США заявили, что РФ, наоборот, увеличила количество военных.
- 17 февраля оккупанты усилили обстрелы на Донбассе, под огонь попали и гражданские объекты, в частности детский сад в Станице Луганской, есть пострадавшие.
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