Печальный рекорд. В США второй день подряд выявляют свыше 90 000 случаев COVID-19 за сутки
Всего в Штатах насчитывается уже более девяти миллионов заболевших коронавирусной болезнью
За последние сутки в США было зафиксировано 94 000 заболевших коронавирусом. Это второй день подряд, когда в Соединенных Штатах суточное количество инфицированных COVID-19 превышает 90 000, пишет BBC.
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Вспышки заболеваемости наблюдаются в 21 штате, всего же, по данным университета Джона Хопкинса, в стране было зарегистрировано уже более 9 млн случаев болезни.
Медики предупреждают, что ситуация может ухудшиться еще больше после пятничного митинга Дональда Трампа в штате Висконсин, на котором присутствовало много американцев.
В большинстве случаев присутствующих на митингах осматривают и выдают маски, но большая часть все равно их не надевает и не соблюдает социальную дистанцию, говорят врачи.
- Последние несколько недель США на постоянной основе находились в лидерах по суточной заболеваемости COVID-19.
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