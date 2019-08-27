Пекин негодует из-за заявления G7 о Гонконге

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Пекин выразил "глубокое недовольство" совместным заявлением лидеров G7, которые поддержали автономию Гонконга и призвали к спокойствию после нескольких месяцев массовых беспорядков. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан, сообщает AFP.

В совместном коммюнике лидеры Большой семерки подтвердили важность Китайско-британской совместной декларации 1984 года о Гонконге, которая гарантирует региону автономию, и призвали избегать насилия.

В МИД КНР заявили, что G7 "вмешивается" во внутренние дела Китая и "скрывает злые намерения".

"Мы выражаем наше сильное недовольство и решительную оппозицию заявлению лидеров саммита G7 по вопросу Гонконга", - сказал представитель МИД Китая на брифинге в Пекине.

"Мы неоднократно подчеркивали, что дела Гонконга - сугубо внутренние дела Китая, и что ни одно правительство, организация или частное лицо не имеет права вмешиваться", - добавил он.