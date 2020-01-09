Пенс считает, что убийство Сулеймани возымело требуемый эффект

После ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани Белый дом получил информацию от спецслужб о том, что власти Ирана попросили командиров своих прокси-группировок не атаковать американцев на Ближнем Востоке. Об этом заявил в эфире канала CBS вице-президент США Майкл Пенс, пишет Голос Америки.
По его мнению, американцы сейчас "в большей безопасности после того, как президент Трамп отдал приказ о проведении операции по устранению иранского военачальника".
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"Мы получаем обнадеживающие данные разведки о том, что Иран посылает сообщения тем самым вооруженным группировкам не действовать против американских целей или гражданских лиц, и мы надеемся, что это послание будет повторяться", – заявил Пенс.
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