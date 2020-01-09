Пенс считает, что убийство Сулеймани возымело требуемый эффект

Майкл Пенс (Фото: D. Myles Cullen/flickr The White House)

После ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани Белый дом получил информацию от спецслужб о том, что власти Ирана попросили командиров своих прокси-группировок не атаковать американцев на Ближнем Востоке. Об этом заявил в эфире канала CBS вице-президент США Майкл Пенс, пишет Голос Америки.

По его мнению, американцы сейчас "в большей безопасности после того, как президент Трамп отдал приказ о проведении операции по устранению иранского военачальника".

Смотрите также: Спутниковые снимки показывают разрушения на базе США в Ираке

"Мы получаем обнадеживающие данные разведки о том, что Иран посылает сообщения тем самым вооруженным группировкам не действовать против американских целей или гражданских лиц, и мы надеемся, что это послание будет повторяться", – заявил Пенс.

В ночь с 7 на 8 января армия Ирана нанесла многочисленные ракетные удары по объектам США и международной коалиции в Ираке. Это стало ответом Ирана на убийство Сулеймани.

КСИР уверяет, что в результате их атаки погибли около 80 военных США и более 200 были ранены. Пентагон эти данные опровергает.

МИД Ирана назвал ракетную атаку "самообороной в соответствии со статьей 51 Устава ООН" и заявил, что не хочет эскалации конфликта.

Президент США Трамп пообещал новые жесткие санкции против Ирана.

Читайте также: Рухани: Если американцы мудры, то не будут ничего предпринимать