Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Пенс считает, что убийство Сулеймани возымело требуемый эффект

Пенс считает, что убийство Сулеймани возымело требуемый эффект - Фото
Майкл Пенс (Фото: D. Myles Cullen/flickr The White House)
09.01.2020, 08:06

Вице-президент США назвал уничтоженного ударом дрона генерала Аль-Кудс Касема Сулеймани "основным лидером спонсируемых Ираном боевых группировок"

После ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани Белый дом получил информацию от спецслужб о том, что власти Ирана попросили командиров своих прокси-группировок не атаковать американцев на Ближнем Востоке. Об этом заявил в эфире канала CBS вице-президент США Майкл Пенс, пишет Голос Америки.

По его мнению, американцы сейчас "в большей безопасности после того, как президент Трамп отдал приказ о проведении операции по устранению иранского военачальника".

Смотрите также: Спутниковые снимки показывают разрушения на базе США в Ираке

"Мы получаем обнадеживающие данные разведки о том, что Иран посылает сообщения тем самым вооруженным группировкам не действовать против американских целей или гражданских лиц, и мы надеемся, что это послание будет повторяться", – заявил Пенс.

  • В ночь с 7 на 8 января армия Ирана нанесла многочисленные ракетные удары по объектам США и международной коалиции в Ираке. Это стало ответом Ирана на убийство Сулеймани.
  • КСИР уверяет, что в результате их атаки погибли около 80 военных США и более 200 были ранены. Пентагон эти данные опровергает. 
  • МИД Ирана назвал ракетную атаку "самообороной в соответствии со статьей 51 Устава ООН" и заявил, что не хочет эскалации конфликта.
  • Президент США Трамп пообещал новые жесткие санкции против Ирана.

Читайте также: Рухани: Если американцы мудры, то не будут ничего предпринимать

Напишите нам
Иран ракетный удар Касем Сулеймани
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 