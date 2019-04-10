Пентагон обеспокоен отставанием от РФ и Китая в военном космосе

Патрик Шанахан (фото - ЕРА)

Американские инженеры и военные работают "недостаточно быстро", чтобы опережать Россию и Китай по части милитаризации космоса. Как пишет Голос Америки, на это посетовал и.о. министра обороны США Патрик Шанахан, выступивший с речью на Космическом симпозиуме в Колорадо-Спрингс.

"Китай и Россия проводят милитаризацию космоса, чтобы поставить под угрозу американский космический потенциал", - заявил он, добавив, что США "не способны отслеживать" стремительное развитие Китая в области космического оружия, особенно гиперзвукового типа.

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По его словам, основные угрозы со стороны геополитических противников в космосе могут быть направлены на критически важные сектора американской экономики - от GPS-навигации до сотовой связи.

"Следующий крупный конфликт может быть выигран или проигран в космосе. Мы не собираемся сидеть сложа руки и наблюдать. Мы будем действовать. Мы начинаем сейчас, потому что отказываемся отставать. Мы можем обойти наших конкурентов и лишить их возможности оспаривать наше доминирование в космосе", - заверил глава Пентагона.

Шанахан считает, что Космические силы США позволят более эффективно организовывать, обучать и оснащать войска от 15 тысяч до 20 тысяч человек для этой сферы боевых действий. Новый род войск обойдется американцам в $1,5 в год каждому.

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