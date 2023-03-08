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Пентагон препятствует передаче доказательств преступлений РФ в Гаагу, есть причины – NYT

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2023, 22:50
Пентагон препятствует передаче доказательств преступлений РФ в Гаагу, есть причины – NYT - Фото
Пентагон (Фото: depositphotos)

Американские военачальники выступают против передачи администрацией президента США Джо Байдена доказательств военных преступлений России против Украины в Гаагский суд. Их поведение не беспричинно, сообщает The New York Times.

По данным издания, в Пентагоне опасаются создания прецедента, который может помочь суду привлечь к ответственности американцев.

По словам официальных лиц, остальная администрация, включая разведывательные службы, Государственный департамент и Министерство юстиции, выступает за то, чтобы предоставить суду доказательства.

Речь идет о расследовании, которое главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан начал после вторжения России в Украину в 2022 году.

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Отмечается, что информация включает материалы о решении российских официальных лиц намеренно наносить удары по гражданской инфраструктуре и похищать тысячи украинских детей с оккупированной территории.

В декабре 2022 года Конгресс США изменил давние юридические ограничения на американскую помощь суду, позволив стране помогать в расследованиях и возможном судебном преследовании, связанных с войной России против Украины.

В то же время, пишет издание, "внутри администрации Байдена за закрытыми дверями продолжает разыгрываться политический спор о том, нужно ли это делать".

"Третьего февраля Совет национальной безопасности созвал заседание "главного комитета" на уровне кабинета министров в попытке разрешить спор, но министр обороны Ллойд Остин продолжал возражать", – говорится в материале.

Представитель Совета нацбезопасности США Эдриенн Уотсон заявила, что правительство "поддерживает ряд расследований для выявления и привлечения к ответственности лиц, ответственных за российские военные преступления, в том числе через украинскую прокуратуру, ООН и Международный уголовный суд".

"Российские силы совершают военные преступления и преступления против человечности в Украине, и украинский народ заслуживает справедливости. Мы также работаем над разоблачением зверств России в Украине, чтобы мир мог увидеть, что совершают российские войска", – сказала она.

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Мілана Головань
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