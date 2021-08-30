Пентагон знал о готовящемся нападении на аэропорт Кабула – Politico

За сутки до взрывов в аэропорту Кабула министр обороны США Ллойд Остин призвал более десятка американских военных чиновников по всему миру подготовиться к неизбежным "происшествиям с массовыми жертвами". В Пентагоне знали, что ИГИЛ может готовить комплексное нападение в аэропорту Кабула. Об этом пишет Politico со ссылкой на засекреченные подробные записи совещаний Минобороны США.

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"Высшие должностные лица били тревогу и готовились к потенциальной атаке, которую они сузили до нескольких возможных целей и временных рамок в 24-48 часов – это прогнозы, которые в конечном итоге оказались смертельно точными", – сообщают журналисты.

Как отмечает один из представителей Пентагона, Белый дом серьезно отнесся к угрозам и поддержал меры американских командиров, однако "Вашингтон не контролировал усилия на микроуровне, направленные на предотвращение этого нападения".

Военные США планировали закрытие двух ворот аэропорта, также они уведомили Талибан о потенциальной угрозе.

Чиновники Пентагона подчеркнули, что талибы отгоняли потенциальных эвакуированных у ворот аэропорта, тем самым снижая пропускную способность американских постов и снижая передвижение людей. Несмотря на это, как сообщается, Талибан ввел комендантский час и расширил периметр безопасности вокруг аэропорта, чтобы помочь американцам повысить безопасность.

"Талибан и ИГИЛ являются заклятыми врагами, и представители министерства обороны неоднократно заявляли, что у них нет оснований полагать, что эти две группы сотрудничают", – говорится в тексте.

По словам неуказанного высокопоставленного чиновника в разведке США, военным следовало закрывать вход в аэропорт Abbey Gate, возле которого произошел взрыв.

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Станислав Стороженко

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