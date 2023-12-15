Перед уходом Трампа из Белого дома пропало секретное досье о вмешательстве РФ – CNN

CNN: Досье о вмешательстве Кремля в выборы 2016 года исчезло из Белого дома в последний день президентства Дональда Трампа и до сих пор не найдено

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото - EPA)

Досье с секретными данными расследования о вмешательстве Кремля в выборы президента США в 2016 году в последний день президентства Дональда Трампа исчезло из Белого дома и до сих пор не найдено. Обстоятельствам его пропажи и попыткам вернуть документы посвящен опубликованный сегодня большой материал CNN.

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Как утверждает издание со ссылкой на мнение информированных чиновников, разведывательное сообщество США опасается, что пропажа этого досье может привести к серьезному ущербу для национальной безопасности США и их союзников и раскрытию ряда тщательно сохраняемых секретов.

Досье представляет собой папку толщиной в четверть метра, в которой собраны сотни документов с необработанными разведданными об агентах и операциях РФ, включая источники и методы расследования попыток российского диктатора Владимира Путина помочь Трампу победить на выборах в 2016 году, сообщили источники CNN.

Информации из досье был присвоен один из высших уровней секретности, даже конгрессмены с допуском к совершенно секретной информации могли ознакомиться с его материалами только в штаб-квартире ЦРУ, причем факты обращений к досье также засекречивались.

В последний раз досье видели в Белом доме в последние часы президентства Трампа, который за день до ухода с поста приказал рассекретить множество документов, связанных с "российским" расследованием ФБР. Работой по подготовке к раскрытию информации руководил глава администрации Трампа Марк Медоус.

По данным CNN, в Белом доме были сделаны несколько комплектов отредактированных для публикации рассекреченных материалов досье, которые предполагалось распространить среди сторонников Трампа в Конгрессе и правых журналистов, однако юристам администрации президента удалось изъять все копии до их утечки под предлогом необходимости дополнительных проверок секретности. В настоящее время эти экземпляры хранятся в секретной части Национального архива.

Что касается самого сверхсекретного досье, то оно пропало "в хаотичные последние часы пребывания Трампа в Белом доме" и, видимо, не найдено до сих пор, утверждает издание.

В прошлом году представители разведслужб США проинформировали руководителей сенатского комитета по разведке о пропавших материалах и об усилиях по их возвращению, сообщили источники CNN. Похоже, что эти усилия пока ни к чему не привели, пишут журналисты.

Известно, что этого досье не было среди секретных документов, которые были найдены при обыске в поместье Трампа Мар-а-Ларго в 2022 году.

Одна из ключевых сотрудниц администрации Трампа Кэссиди Хатчинсон упомянула в показаниях Конгрессу (показания официально опубликованы) и в мемуарах, что, по ее мнению, неотредактированную версию досье унес из Белого дома глава администрации Медоус – она якобы видела, как он уходил с папкой из Белого дома.

Однако адвокат Медоуса категорически отрицает, что его клиент мог допускать какие бы то ни было вольности при обращении с секретной информацией.

В апреле 2018 года был обнародован отчет комитета Конгресса США о "сговоре" Трампа с РФ.

Позже сообщалось, что Трампу может грозить тюремный срок, если российское вмешательство в выборы США 2016 года будет доказано. По словам личного адвоката президента Рудольфа Джулиани, беседы Трампа с чиновниками РФ продолжались всю его предвыборную кампанию.

8 декабря 2018 года Трамп заявил, что следствие не нашло доказательств его сговора с Россией.

В октябре 2020 года президент США распорядился рассекретить документы о вмешательстве РФ в выборы США.

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