Pfizer обязалась поставить в 2021 году до 40 млн доз вакцины по программе COVAX

Глобальная программа COVAX, в рамках которой Всемирная организация здравоохранения планирует обеспечить бедные страны вакциной от коронавируса, должна начать свою работу в феврале. Об этом в Twitter сообщает пресс-служба ВОЗ.

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"COVAX может начать поставки вакцин в феврале, при условии, что мы сможем завершить соглашение о поставке вакцины Pfizer, а также включить в список использования в чрезвычайных ситуациях вакцину AstraZeneca", – заявил глава организации Тедрос Гебреисус. .

AP сообщает, что Pfizer обязалась поставить в 2021 году до 40 млн доз в бедные страны и страны со средним доходом в рамках COVAX.

Pfizer и немецкая компания BioNTech заявили, что предоставят вакцину по неизвестной "некоммерческой цене". Компании еще не подписали соглашения о распределении вакцин по COVAX, но препараты должны быть доставлены в течение 2021 года, начиная с февраля.

Pfizer заявила, что наращивает производство и рассчитывает произвести 2 млрд доз в 2021 году.

Украина в рамках COVAX рассчитывает получить по меньшей мере 8 млн доз вакцины. Ее хватит для вакцинации 4 млн украинцев.

21 января Pfizer и BioNTech согласились участвовать со своим препаратом против коронавируса в программе COVAX.

Европейский союз хочет создать механизм, который позволил бы делиться излишками вакцины против COVID-19 с более бедными соседними странами и Африкой, назависимо от COVAX.

Вадим Ребрина

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