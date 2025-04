По США ударил шторм: торнадо убили двух человек, есть угроза наводнения – фото, видео

Масштабный шторм, вызвавший ряд торнадо, ударил по части территории США в среду, 2 апреля. От стихии пострадали несколько штатов от Техаса до Мичигана на юге и среднем западе Соединенных Штатов, погибли два человека. Об этом сообщает Reuters.

За один день в регионе произошло по меньшей мере 19 торнадо, разрушивших дома и предприятия и обесточивших сотни тысяч абонентов.

В результате торнадо в Теннесси погибли два человека. Четверо человек получили ранения в штате Арканзас, а еще четверо получили ранения в штате Кентукки. Один из травмированных находится в тяжелом состоянии. Известно, что пострадавшие пытались скрыться от торнадо в церкви, но она была разрушена.

По сообщению Национальной метеорологической службы, 2 апреля начались "многодневные катастрофические и потенциально исторические события". В течение следующих дней прогнозируются сильные грозы, град, торнадо и наводнения.

В некоторых частях Арканзаса, Миссури, Теннесси и Миссисипи, по прогнозам, к концу недели выпадет до 38 см осадков, что может привести к выходу рек из берегов.

Вечером в среду часть пострадавших штатов объявили чрезвычайное положение.

