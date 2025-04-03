По США ударил шторм: торнадо убили двух человек, есть угроза наводнения – фото, видео
Масштабный шторм, вызвавший ряд торнадо, ударил по части территории США в среду, 2 апреля. От стихии пострадали несколько штатов от Техаса до Мичигана на юге и среднем западе Соединенных Штатов, погибли два человека. Об этом сообщает Reuters.
За один день в регионе произошло по меньшей мере 19 торнадо, разрушивших дома и предприятия и обесточивших сотни тысяч абонентов.
В результате торнадо в Теннесси погибли два человека. Четверо человек получили ранения в штате Арканзас, а еще четверо получили ранения в штате Кентукки. Один из травмированных находится в тяжелом состоянии. Известно, что пострадавшие пытались скрыться от торнадо в церкви, но она была разрушена.
По сообщению Национальной метеорологической службы, 2 апреля начались "многодневные катастрофические и потенциально исторические события". В течение следующих дней прогнозируются сильные грозы, град, торнадо и наводнения.
В некоторых частях Арканзаса, Миссури, Теннесси и Миссисипи, по прогнозам, к концу недели выпадет до 38 см осадков, что может привести к выходу рек из берегов.
Tornado watches are in effect for at least 17 million people in portions of Arkansas, Illinois, Indiana, Kentucky, Missouri, Mississippi, и Tennessee. #Tornado #USA pic.twitter.com/WzdSFlyo95— BuzzBrief (@WNongbri85599) April 3, 2025
Вечером в среду часть пострадавших штатов объявили чрезвычайное положение.
❗️🌪🇺🇲 – Destructive tornado struck Lake City, Arkansas, USA, on April 2, 2025, prompting a rare Tornado Emergency from the National Weather Service.— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) April 3, 2025
Moving at 65 mph, the "wedge tornado" caused significant damage, including downed power lines and debris, as it pased near... pic.twitter.com/8tJ5fcLNQ5
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