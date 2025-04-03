По США вдарив шторм: торнадо вбили двох людей, є загроза масштабної повені – фото, відео

Наслідки торнадо у США (Фото: @irene_makarenko)

Масштабний шторм, який викликав низку торнадо, вдарив на частині території США в середу, 2 квітня. Від стихії постраждали декілька штатів від Техасу до Мічигану на півдні й середньому заході Сполучених Штатів, загинули двоє людей. Про це повідомляє Reuters.

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За один день у регіоні сталося щонайменше 19 торнадо, які зруйнували будинки та підприємства і знеструмили сотні тисяч абонентів.

Унаслідок торнадо в Теннессі загинули двоє людей. Четверо людей отримали поранення в штаті Арканзас, а ще четверо отримали поранення в штаті Кентуккі. Один з травмованих перебуває у важкому стані. Відомо, що постраждалі намагалися сховатися від торнадо у церкві, але вона була зруйнована.

За повідомленням Національної метеорологічної служби, 2 квітня розпочалися "багатоденні катастрофічні та потенційно історичні події". Упродовж наступних днів прогнозуються сильні грози, град, торнадо та повені.

Торнадо (Фото:@irene_makarenko)

У деяких частинах Арканзасу, Міссурі, Теннессі та Міссісіпі, за прогнозами, до кінця тижня випаде до 38 см опадів, що може призвести до виходу річок з берегів.

Tornado watches are in effect for at least 17 million people in portions of Arkansas, Illinois, Indiana, Kentucky, Missouri, Mississippi, and Tennessee.#Tornado #USA pic.twitter.com/WzdSFlyo95 — BuzzBrief (@WNongbri85599) April 3, 2025

Увечері в середу частина постраждалих штатів оголосили надзвичайний стан.

❗️🌪🇺🇲 – A destructive tornado struck Lake City, Arkansas, USA, on April 2, 2025, prompting a rare Tornado Emergency from the National Weather Service.



Moving at 65 mph, the "wedge tornado" caused significant damage, including downed power lines and debris, as it passed near… pic.twitter.com/8tJ5fcLNQ5 — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) April 3, 2025