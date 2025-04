По США вдарив шторм: торнадо вбили двох людей, є загроза масштабної повені – фото, відео

Масштабний шторм, який викликав низку торнадо, вдарив на частині території США в середу, 2 квітня. Від стихії постраждали декілька штатів від Техасу до Мічигану на півдні й середньому заході Сполучених Штатів, загинули двоє людей. Про це повідомляє Reuters.

За один день у регіоні сталося щонайменше 19 торнадо, які зруйнували будинки та підприємства і знеструмили сотні тисяч абонентів.

Унаслідок торнадо в Теннессі загинули двоє людей. Четверо людей отримали поранення в штаті Арканзас, а ще четверо отримали поранення в штаті Кентуккі. Один з травмованих перебуває у важкому стані. Відомо, що постраждалі намагалися сховатися від торнадо у церкві, але вона була зруйнована.

За повідомленням Національної метеорологічної служби, 2 квітня розпочалися "багатоденні катастрофічні та потенційно історичні події". Упродовж наступних днів прогнозуються сильні грози, град, торнадо та повені.

У деяких частинах Арканзасу, Міссурі, Теннессі та Міссісіпі, за прогнозами, до кінця тижня випаде до 38 см опадів, що може призвести до виходу річок з берегів.

Tornado watches are in effect for at least 17 million people in portions of Arkansas, Illinois, Indiana, Kentucky, Missouri, Mississippi, and Tennessee.#Tornado #USA pic.twitter.com/WzdSFlyo95