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15.05.2019, 12:02

Почему умер Доренко: следствие в России выбрало основную версию

Почему умер Доренко: следствие в России выбрало основную версию - Фото
Скриншот из видеозаписи

Приоритетной версией причин смерти 59-летнего пропагандиста-украинофоба из РФ у тамошних силовиков остаются "естественные причины"

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Причиной смерти прокремлевского главреда радиостанции Говорит Москва Сергея Доренко, который 9 мая упал на трассе с мотоцикла и умер, не было отравление: исследование не обнаружило в его крови таких веществ. Об этом со ссылкой на источники пишет российский инсайдерский Telegram-канал Baza.

"Исследование закончилось сегодня и ничего подозрительного не показало. Окончательная причина смерти, как и озвучивалось ранее, - разрыв аневризмы грудной аорты", - пишет ресурс.

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Доренко должны были похоронить 12 мая, но власти не выдали тело родственникам, назначив повторную судмедэкспертизу из-за слов его дочерей Ксении и Екатерины, что пропагандиста якобы могли отравить.

Интересно, что на "похоронах" Доренко, которых еще не было, росСМИ "пообщались" с умершей 4 года назад певицей Еленой Образцовой.

Доренко заявлял, что РФ "нужен Киев", хаос и разруха в Украине, "восстания в поясе от Харькова до Одессы", а во главе террористов в Донбассе "нужно поставить чеченца, умеющего воевать".

17 мая его тело кремируют.

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Теги: пропаганда, смерть, информационная война, сергей доренко
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