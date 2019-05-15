Почему умер Доренко: следствие в России выбрало основную версию

Скриншот из видеозаписи

Причиной смерти прокремлевского главреда радиостанции Говорит Москва Сергея Доренко, который 9 мая упал на трассе с мотоцикла и умер, не было отравление: исследование не обнаружило в его крови таких веществ. Об этом со ссылкой на источники пишет российский инсайдерский Telegram-канал Baza.

"Исследование закончилось сегодня и ничего подозрительного не показало. Окончательная причина смерти, как и озвучивалось ранее, - разрыв аневризмы грудной аорты", - пишет ресурс.

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Доренко должны были похоронить 12 мая, но власти не выдали тело родственникам, назначив повторную судмедэкспертизу из-за слов его дочерей Ксении и Екатерины, что пропагандиста якобы могли отравить.

Интересно, что на "похоронах" Доренко, которых еще не было, росСМИ "пообщались" с умершей 4 года назад певицей Еленой Образцовой.

Доренко заявлял, что РФ "нужен Киев", хаос и разруха в Украине, "восстания в поясе от Харькова до Одессы", а во главе террористов в Донбассе "нужно поставить чеченца, умеющего воевать".

17 мая его тело кремируют.