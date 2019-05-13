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13.05.2019, 18:19

РосСМИ на фейковых похоронах Доренко "говорили" с мертвой певицей

РосСМИ на фейковых похоронах Доренко "говорили" с мертвой певицей - Фото
Похороны Елены Образцовой (фото - m24.ru)

На "похоронах" пропагандиста Сергей Доренко, которых еще не было, росСМИ "пообщались" с умершей 4 года назад певицей Еленой Образцовой

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12 мая пропагандистский телеканал Звезда, принадлежащий Минобороны РФ, заявил, что во время "похорон" прокремлевского главреда радиостанции Говорит Москва Сергея Доренко, который умер в Москве после падения с мотоцикла, журналисты "говорили" с умершей еще в 2015 году оперной певицей Еленой Образцовой. 

При этом и похорон Доренко еще не было.

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Скриншот текста новости был опубликован в Twitter ShadenFM. Артистка якобы "сказала", что Доренко никогда не шел на компромиссы и руководствовался в своей профессиональной деятельности "только правдой". "Низкий ему поклон и вечная память", - цитирует "слова" Образцовой Дождь.

После поднятой шумихи пропагандисты со Звезды извинились и написали о появлении "недостоверной информации", а также о "служебном расследовании" и "строгой дисциплинарной ответственности" для всех виновных.

Теперь при поиске в Google в заголовке новости Звезды указано, что журналисты говорили с дочерью Образцовой, но сама новость удалена.

РосСМИ не впервые "говорят" с мертвыми. 17 октября 2018-го, сразу после нападения в Керченском политехническом колледже, во время прямого спецэфира на телеканале Россия-1 кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева "взяла интервью" со студенткой второго курса Алиной Керовой. Позже выяснилось, что девушка с таким именем на момент записи уже была мертва. Тогда пропагандисты заявили, что редакцию "ввела в заблуждение другая студентка".

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Теги: похорон, пропагандисты, росСМИ, сергей доренко, елена образцова, мертвая, росЗМІ
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