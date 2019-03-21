Поджог автобуса в Италии: мальчику-герою могут дать гражданство

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Лидер итальянского движения "5 звезд" Луиджи Ди Майо заявил, что страна должна предоставить гражданство 13-летнему египетскому подростку, который сумел сообщить полиции о том, что он и другие ученики средней школы похищены водителем автобуса. Об этом сообщает Associated Press.

Ди Майо заявил, что Рами Шехата рисковал жизнью, чтобы спасти своих одноклассников, и что он попросит премьер-министра Италии предоставить мальчику гражданство за особые заслуги.

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Семья мальчика приехала в Италию из Египта. Рами родился в 2005 году уже в Италии, но он не имеет официальных документов о гражданстве.

Школьники в Милане, которых захватил вчера водитель автобуса, считают, что выжили благодаря своему однокласснику - 13-летнему Рами Шехата, который спрятал свой телефон и сообщил о происходящем родителям, благодаря чему о захвате узнала полиция.

20 марта надалеко от Милана водитель автобуса угнал его вместе с 51 школьником, а затем поджег. Никто не пострадал, так как вызванная родителями Рами полиция успела разбить окна и вытащить детей.