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Пандемия | Подсказка для вакцинации. Риски заражения, госпитализации и смерти от COVID-19: таблица

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2021, 09:01
Подсказка для вакцинации. Риски заражения, госпитализации и смерти от COVID-19: таблица - Фото
Фото: depositphotos.com

Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) опубликовали таблицу со сравнением рисков заразиться, попасть в больницу и умереть от COVID-19 в зависимости от возраста.

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Сравнивали с контрольной группой – 18-29 лет. Она была выбрана, поскольку на нее приходилось наибольшее совокупное количество случаев ковида по сравнению с другими возрастами.

Как интерпретировать данные таблицы. Коэффициент 1x означает отсутствие разницы по сравнению с возрастной категорией 18–29 лет.

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Например, по сравнению с 18–29-летними, риск смерти в четыре раза выше среди 30–39-летних и в 600 раз – среди тех, кому 85 лет и больше.

Либо, например, в возрасте 75-84 лет риск заразиться такой же, но риск попасть на госпитализацию – выше в 9 раз, а риск умереть от коронавируса – в 230 раз.

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Показатели высчитаны по всем случаям, о которых сообщили государственные и территориальные юрисдикции США по состоянию на 12 июля 2021 года.

Знаменатели, использованные для расчета коэффициентов, основаны на данных о смертях в 2019 году. Логично, что даже без коронавируса риск умереть в ближайшем будущем тем выше, чем старше человек.

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Евгений Пилипенко
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