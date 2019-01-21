"Подумайте еще раз": в Германии высказались о плане Brexit

Майкл Рот (фото: EPA)

В Германии призвали Британию "еще раз подумать" о необходимости выхода из Евросоюза. Об этом пишет Reuters со ссылкой на госминистра Германии в ЕС Майкла Рота.

"Двери в ЕС всегда остаются открыты. Подумайте об этом (возможном втором референдуме, - ред.) еще раз", - сказал Рот в немецкому телеканалу ARD.

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По его словам, даже Шекспир не смог бы написать более красочную трагедию, чем та, "какую мы наблюдаем сейчас в Британии".

"Сейчас я ожидаю решения британцев. Последние недели они говорили, чего не хотят, но теперь нам нужно четкое решение. Мы готовы к переговорам", - добавил немецкий политик.

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15 января депутаты британской Палаты общин на решающем голосовании по предложенному премьером соглашению по Brexit высказались против сделки - 432 против 202.

До этого Палата лордов не поддержала выход страны из ЕС в обход соглашения Brexit: 321 голоса против 152. Отклоненная версия соглашения между Британией и ЕС в конце ноября 2018 года была одобрена 27 странами Евросоюза.

На следующий день депутаты парламента Британии не поддержали вотум недоверия правительству Мэй. За отставку правительства проголосовали 306 парламентариев, против - 325.

Также ранее сообщалось, что премьер-министр Британии Тереза Мэй сегодня может представить "план Б" по Brexit.