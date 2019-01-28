Пока Мадуро был на полигоне, Гуайдо предложил военным амнистию

Хуан Гуайдо (фото - ЕРА)

Сторонники самопровозглашенного временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо раздают листовки, в которых военнослужащим гарантируется амнистия, если те "поддержат демократию" и отвергнут правительство диктатора Николаса Мадуро. Об этом пишет Голос Америки.

Как отмечает агентство со ссылкой на местные СМИ, некоторые солдаты выбрасывали или рвали листовки. При этом "многие" военнослужащие говорят, что устали от постоянного острого дефицита продовольствия и других повседневных товаров.

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Ранее диктатору и самому пообещали амнистию. Он в последние дни наблюдает за военными учениями, посещая полигоны.

Председатель Нацассамблеи параллельно призвал к новым протестам 30 января. Кроме того, Гуайдо просит власти Британии не выдавать "нелегитимному" Мадуро золотые резервы страны.

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В стране уже не первый год - дефицит продуктов, топлива и лекарств. Инфляция давно вышла из-под контроля. Во время сопутствующих этому протестов гибнут десятки людей, миллионы стали беженцами.

Что касается политического кризиса, то Мадуро борется с парламентом с 2015 года, когда оппозиция взяла там большинство. В январе диктатор вступил в должность президента второй раз, после чего спикер парламента Хуан Гуайдо объявил его узурпатором, а себя (на основании конституции) — врио президента. Он пообещал провести досрочные выборы.

Многие латиноамериканские стран, США и часть стран Запада поддержали 35-летнего оппозиционера. Мадуро поддержали РФ, КНР, Куба, Боливия и Турция. Он заявил, что разрывает дипломатические отношения с Вашингтоном. Госсекретарь США Майк Помпео ответил, что Каракас не может так поступить.