Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
28.01.2019, 10:39

Пока Мадуро был на полигоне, Гуайдо предложил военным амнистию

Пока Мадуро был на полигоне, Гуайдо предложил военным амнистию - Фото
Хуан Гуайдо (фото - ЕРА)

Мадуро заявил, что военные на его стороне, потому что "никто не уважает слабых, предателей, а в этом мире уважением пользуется смелая, храбрая власть"

Реклама
Реклама

Сторонники самопровозглашенного временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо раздают листовки, в которых военнослужащим гарантируется амнистия, если те "поддержат демократию" и отвергнут правительство диктатора Николаса Мадуро. Об этом пишет Голос Америки.

Как отмечает агентство со ссылкой на местные СМИ, некоторые солдаты выбрасывали или рвали листовки. При этом "многие" военнослужащие говорят, что устали от постоянного острого дефицита продовольствия и других повседневных товаров.

Реклама

Ранее диктатору и самому пообещали амнистию. Он в последние дни наблюдает за военными учениями, посещая полигоны.

Председатель Нацассамблеи параллельно призвал к новым протестам 30 января. Кроме того, Гуайдо просит власти Британии не выдавать "нелегитимному" Мадуро золотые резервы страны.

Читайте также: 7 грехов Мадуро. Как диктатор поломал Венесуэлу

В стране уже не первый год - дефицит продуктов, топлива и лекарств. Инфляция давно вышла из-под контроля. Во время сопутствующих этому протестов гибнут десятки людей, миллионы стали беженцами.

Что касается политического кризиса, то Мадуро борется с парламентом с 2015 года, когда оппозиция взяла там большинство. В январе диктатор вступил в должность президента второй раз, после чего спикер парламента Хуан Гуайдо объявил его узурпатором, а себя (на основании конституции) — врио президента. Он пообещал провести досрочные выборы.

Многие латиноамериканские стран, США и часть стран Запада поддержали 35-летнего оппозиционера. Мадуро поддержали РФ, КНР, Куба, Боливия и Турция. Он заявил, что разрывает дипломатические отношения с Вашингтоном. Госсекретарь США Майк Помпео ответил, что Каракас не может так поступить.

Отправить:
Распечатать:
Теги: переговоры, николас мадуро, венесуэла, амнистия, Хуан Гуайдо, армия венесуэлы
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 