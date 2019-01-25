Мадуро уже обещают "амнистию"

Хуан Гуаидо (скриншот из видеозаписи)

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо заявил, что рассмотрит возможность "амнистии" для президента Николаса Мадуро, если тот добровольно уйдет с поста и стране "вернут демократию". Об этом сообщила служба Би-би-си.

23 января Гуаидо провозгласил себя "временным президентом". По его словам, в переходные периоды такие вещи, как амнистия, могут происходить, и этот вопрос "можно рассмотреть".

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Лидер оппозиции сообщил, что ради того, "чтобы положить конец кризису", он ведет переговоры с руководителями всех секторов, включая армию. Министр обороны Владимир Падрино ранее поддержал Мадуро, заявив, что в стране хотят совершить госпереворот.

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Завтра, 26 января, может собраться Совбез ООН по ситуации в Венесуэле.

Ранее глава МИД Павел Климкин увидел параллели между Майданом и тем, что происходит в Венесуэле.

Николас Мадуро (фото - ЕРА)

Мадуро борется с парламентом с 2015-го, когда оппозиция взяла там большинство. Во время сопутствующих этому протестов годами гибнут десятки людей.

В январе Мадуро вступил в должность президента второй раз, после чего председатель парламента Хуан Гуайдо объявил его узурпатором, а себя (на основании статьи конституции о передаче спикеру полномочий президента в случае "оставления" тем поста) — врио президента. Он пообещал провести досрочные выборы.

США, многие латиноамериканские стран и часть стран Запада поддержали 35-летнего оппозиционера. Мадуро поддержали РФ, КНР, Куба, Боливия и Турция. Он заявил, что разрывает дипломатические отношения с Вашингтоном. Госсекретарь США Майк Помпео ответил, что Каракас не может так поступить.

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