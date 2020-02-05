Полиция нашла наркотики в сумке с надписью "сумка с наркотиками"

В США полиция задержала двух мужчин, которые перевозили наркотики в сумке с надписью "сумка с наркотиками". Об этом сообщает телеканал WSVN.
Их задержали за превышение скорости: они разогнались до 153 км/ч.
Во время обысков у них нашли 15 таблеток экстази, 75 граммов метамфетамина, грамм кокаина и другие вещества.
Мужчин арестовали и теперь их обвиняют в хранении и торговле наркотиками.
"Не торгуйте наркотиками в сумках с надписью "сумка с наркотиками". Наши правоохранители умеют читать", - написали полицейские в Facebook.
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