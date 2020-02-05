Полиция нашла наркотики в сумке с надписью "сумка с наркотиками"

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В США полиция задержала двух мужчин, которые перевозили наркотики в сумке с надписью "сумка с наркотиками". Об этом сообщает телеканал WSVN.

Их задержали за превышение скорости: они разогнались до 153 км/ч.

Во время обысков у них нашли 15 таблеток экстази, 75 граммов метамфетамина, грамм кокаина и другие вещества.

Мужчин арестовали и теперь их обвиняют в хранении и торговле наркотиками.

"Не торгуйте наркотиками в сумках с надписью "сумка с наркотиками". Наши правоохранители умеют читать", - написали полицейские в Facebook.

В марте 2019 года СБУ в Закарпатье задержала людей с героином на €10 млн - видео.

4 марта того же года пограничники Румынии задержали двух граждан Нидерландов, которые везли 84 кг героина из Украины. На украинском контрольном пункте пропуска партию наркотиков не заметили.

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