"Полная чушь": Джонсон о высказывании Путина насчет либерализма

Борис Джонсон (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон, один из двух кандидатов на пост премьер-министра страны, ответил на слова президента РФ Владимира Путина о том, что "либеральная идея устарела", назвав это заявление "полной чушью". Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Либерализм жив. С ним все хорошо. Он создает благополучие в масштабах, немыслимых для прежних поколений", - заявил Джонсон.

По его словам, открытое и свободное общество является лучшим местом для основания бизнеса, наиболее безопасным местом для инвестиций и лучшим местом для создания семьи. Важной составляющей либеральной демократии является равенство всех перед законом.

Джонсон обратился к российскому президенту, указав, что есть страны, где капитал сконцентрирован в руках олигархов и приближенных к власти, где убивают журналистов и где высмеивают "либеральные ценности". В этой стране, по данным Росстата, треть жителей не может позволить себе купить больше двух пар обуви в год, 12% населения вынуждены пользоваться уличными туалетами, а реальные доходы снижаются уже пять лет подряд.

По словам британского политика, есть прямая связь между социальной и политической свободами, а также - в долгосрочной перспективе - устойчивым экономическим процветанием. Кроме того, есть прямая связь между либеральными ценностями - демократией и верховенством закона - и благосостоянием, поскольку экономический рост душат коррупция, бандитизм и клептократия.

В интервью газете Financial Times Путин заявил, что либеральная демократия себя изжила. Глава Европейского совета Дональд Туск резко ответил на слова президента России.