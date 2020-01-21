Половина американцев поддерживает импичмент Трампа - опрос CNN

Дональд Трамп (Фото: Oliver Contreras/EPA)

51% американцев считает, что Сенат должен проголосовать за импичмент президента США Дональда Трампа. Об этом пишет СNN со ссылкой на результаты своего опроса, проведенного компанией SSRS.

В то время 45% считают, что Сенат должен проголосовать против осуждения Трампа и последующего импичмента.

Семь из десяти опрошенных (69%) считают, что предстоящее судебное разбирательство должно включать показания новых свидетелей, которые ранее не давали показаний по делу об импичменте. И поскольку демократы в Сенате стремятся убедить по крайней мере четырех сенаторов-республиканцев присоединиться к ним в голосовании за то, чтобы разрешить свидетелям выступать на суде, мнение республиканцев разделилось: 48% считают, что новые свидетели нужны, а 44% - что нет.

Опрос также показывает, что большинство американцев рассматривают каждое из обвинений, по которым Трамп предстанет перед судом, как правду.

Почти шесть из десяти женщин (59%) считают, что Сенат должен отстранить Трампа от должности; 42% мужчин согласны этим. Среди афроамериканцев 86% считают, что Трампа следует отстранить. Это среди латиноамериканцев так считают 65% и 42% - среди белых.

Это первый крупный общенациональный телефонный опрос с тех пор, как материалы об импичменте были отправлены в Сенат. Также это первые результаты опроса после скандала с Львом Парнасом - помощником адвоката Трампа Рудольфа Джулиани.

В соответствии с данными опроса, проведенного в декабре 2019 года консервативным телеканалом Fox News, больше половины американцев считают, что Трамп злоупотребил властью.

Трамп 25 сентября в Конгрессе объявили о начале расследования об импичменте Трампа.

объявили 10 декабря стало известно, что в Конгрессе выдвинут обвинения Трампу по двум статьям.

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