Польша хочет купить у Австрии часть территории

Матеуш Моравецкий (Фото: EPA)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна хочет купить у Австрии территории бывшего нацистского лагеря смерти Маутхаузен-Гузен, в котором во время Второй мировой войны были убиты десятки тысяч поляков. Об этом сообщает АР.

Маутхаузен-Гузен, основанный в 1938 году, стал первым лагерем смерти, который нацистская Германия построила в оккупированной Австрии. До освобождения лагеря союзными войсками в 1945 году около 335 000 человек содержались там в условиях, которые привели к массовой гибели людей.

Среди заключенных были критики нацизма, коммунисты, гомосексуалисты, польские интеллектуалы, испанцы и русские военнопленные.

Отмечается, что в настоящее время в районе бывшего лагеря смерти построены жилые здания и офисы компаний. Правительство Польши считает, что это не соответствует духу места, на котором они размещены.

По словам Моравецкого, Варшава предложила купить участок в Австрии, чтобы сохранить память о жертвах нацистского режима.

6 декабря канцлер Германии Ангела Меркель посетила бывший концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме.

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