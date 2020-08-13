Помпео о Беларуси: Нужно провести еще одни выборы с международными наблюдателями
13.08.2020, 17:30
Майкл Помпео (Фото: Erik S. Lesser/ЕРА)
По словам госскеретаря США, это стало бы мирным решением "нынешнего кризиса в Беларуси"
Госсекретарь США Майк Помпео призвал провести новые президентские выборы в Беларуси – в присутствии международных наблюдателей. Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Словении Янезом Яншей, передает Радыё Свабода.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Я верю, что одно мирное решение нынешнего кризиса в Беларуси возможно: необходимы новые выборы в присутствии серьезных международных наблюдателей", - сказал Помпео.
- 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Режим Александра Лукашенко объявил о своей победе. Оппозиция в лице Светланы Тихановской результат не признала. С того дня по всей Беларуси идут протесты, столкновения с силовиками и забастовки.
Читайте также: Протесты и забастовки против Лукашенко. Хроника революции в Беларуси
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии