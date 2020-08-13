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Помпео о Беларуси: Нужно провести еще одни выборы с международными наблюдателями

13.08.2020, 17:30
Помпео о Беларуси: Нужно провести еще одни выборы с международными наблюдателями - Фото
Майкл Помпео (Фото: Erik S. Lesser/ЕРА)

По словам госскеретаря США, это стало бы мирным решением "нынешнего кризиса в Беларуси"

Госсекретарь США Майк Помпео призвал провести новые президентские выборы в Беларуси – в присутствии международных наблюдателей. Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Словении Янезом Яншей, передает Радыё Свабода.

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"Я верю, что одно мирное решение нынешнего кризиса в Беларуси возможно: необходимы новые выборы в присутствии серьезных международных наблюдателей", - сказал Помпео.

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Наталия Медведева
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