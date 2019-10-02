Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Помпео подтвердил, что слушал разговор Трампа с Зеленским

Помпео подтвердил, что слушал разговор Трампа с Зеленским - Фото
Майкл Помпео (фото - ЕРА)
02.10.2019, 16:44

Ранее о присутствии госсекретаря США при разговоре сообщали американские СМИ

Государственный секретарь США Майкл Помпео в среду подтвердил, что лично присутствовал во время телефонного разговора президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа 25 июля. Об этом он заявил на пресс-конференции в Риме, пишет Politico.

"Я был при телефонном разговоре", - сказал он.

Помпео отметил, что беседа касалась "целей внешней политика США в отношении Украины". Под ними чиновник имеет в виду противодействие российской агрессии, укрепление экономики и помощь украинцам в искоренении коррупции в бюрократии.

"Этим занимаются чиновники Госдепартамента, которыми я имею честь руководить, и мы это будем продолжать делать, даже пока продолжается весь этот шум", - сказал госсекретарь.

Ранее Помпео заявлял, что он против публикации стенограммы звонка Зеленского-Трампа.

Читайте также: На Банковой не могут найти стенограмму разговора с Трампом

Напишите нам
Майкл Помпео разговор Зеленского и Трампа госсекретарь сша импичмент Трампу
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 