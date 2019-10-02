Помпео подтвердил, что слушал разговор Трампа с Зеленским

Государственный секретарь США Майкл Помпео в среду подтвердил, что лично присутствовал во время телефонного разговора президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа 25 июля. Об этом он заявил на пресс-конференции в Риме, пишет Politico.
"Я был при телефонном разговоре", - сказал он.
Помпео отметил, что беседа касалась "целей внешней политика США в отношении Украины". Под ними чиновник имеет в виду противодействие российской агрессии, укрепление экономики и помощь украинцам в искоренении коррупции в бюрократии.
"Этим занимаются чиновники Госдепартамента, которыми я имею честь руководить, и мы это будем продолжать делать, даже пока продолжается весь этот шум", - сказал госсекретарь.
Ранее Помпео заявлял, что он против публикации стенограммы звонка Зеленского-Трампа.
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