Помпео подтвердил, что слушал разговор Трампа с Зеленским

Майкл Помпео (фото - ЕРА)

Государственный секретарь США Майкл Помпео в среду подтвердил, что лично присутствовал во время телефонного разговора президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа 25 июля. Об этом он заявил на пресс-конференции в Риме, пишет Politico.

"Я был при телефонном разговоре", - сказал он.

Помпео отметил, что беседа касалась "целей внешней политика США в отношении Украины". Под ними чиновник имеет в виду противодействие российской агрессии, укрепление экономики и помощь украинцам в искоренении коррупции в бюрократии.

"Этим занимаются чиновники Госдепартамента, которыми я имею честь руководить, и мы это будем продолжать делать, даже пока продолжается весь этот шум", - сказал госсекретарь.

Ранее Помпео заявлял, что он против публикации стенограммы звонка Зеленского-Трампа.

В начале сентября СМИ США написали, что Трамп якобы хочет вынудить Зеленского помочь ему с гонкой-2020 через расследование против Хантера Байдена, якобы связанного с коррупцией в компании из Украины.

хочет вынудить с гонкой-2020 коррупцией в компании Позже была опубликована стенограмма разговора лидеров двух стран.

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