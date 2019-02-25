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25.02.2019, 09:12

Помпео предупредил Мадуро: Должно быть больше санкций

Помпео предупредил Мадуро: Должно быть больше санкций - Фото
Майкл Помпео (фото - EPA)

США готовят дополнительные меры давления против режима диктатора Венесуэлы

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США предпримут дальнейшие меры для давления на диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро после того, как несколько человек погибли в столкновениях с военными, которые блокируют поставки гуманитарной помощи в страну. Об этом в интервью CNN заявил государственный секретарь США Майкл Помпео.

"Должно быть больше санкций. Я думаю, что мы можем предоставить больше гуманитарной помощи", - отметил Помпео.

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Ранее он опубликовал заявление, в котором осудил нападения на мирных жителей Венесуэлы, которые привели к смерти и травм.

"Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших в результате эти преступные действия, и мы присоединяемся к требованиям к правосудию", - говорится в заявлении.

США дали исполняющему обязанности президента Венесуэлы Хуану Гуайдо полномочия контролировать правительственные счета, которые находятся в ведении американских банков

23 января президент США Дональд Трамп признал Гуайдо легитимным главой ВенесуэлыВ России, наоборот, считают Мадуро законно избранным президентом.

Франция, Испания и Германия заявили, что признают Гуайдо новым президентом Венесуэлы, если отстраненный от власти диктатор Николас Мадуро не объявит в течение 8 дней о проведении досрочных президентских выборов.

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Теги: Майкл Помпео, санкции, николас мадуро, венесуэла
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