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04.04.2019, 23:52

Помпео сказал, сколько страны НАТО решили тратить на оборону

Помпео сказал, сколько страны НАТО решили тратить на оборону - Фото
Майк Помпео (фото - ЕРА)

К концу следующего года общая сумма расходов на оборону вырастет до $100 млрд

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Все государства-члены НАТО согласились с необходимостью увеличить расходы на общую оборону и усилить противодействие гибридным угрозам. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео по завершении саммита глав МИД стран НАТО, прошедшего в Вашингтоне, передает Укринформ.

"На саммите мы обсудили распределение финансовых обязательств. Ни один альянс не может выжить без надлежащих инвестиций от всех партнеров. Наши союзники согласны с США в том, что расходы надо увеличивать. Каждый из них", - сказал Помпео.

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Он отметил, что в течение последних трех лет суммарные расходы на оборону всех членов НАТО существенно увеличились и пообещал продолжение этой тенденции.

"Я рад, что с 2016-го года союзники пообещали $41 млрд, а к концу следующего года эта цифра возрастет до $100 млрд. Это не маленькая сумма и хорошо потраченные средства. Страны могут гордиться своим вкладом", - отметил госсекретарь.

Ранее сегодня сообщалось, что члены НАТО согласовали пакет мер по поддержке Грузии и Украины. Речь идет об увеличении присутствия кораблей альянса на Черном море, посещении ими портов в Украине и Грузии, более интенсивных учениях морских пограничников этих двух стран, а также совместных учениях и усиленном обмене информацией.

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Теги: нато, Майкл Помпео
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