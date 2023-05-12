Поражение России в войне станет для Китая "геополитическим преимуществом" - Боррель
Поражение России в войне против Украины предоставит Китаю "геополитические преимущества" в его целях по созданию нового мирового порядка. Об этом в якобы тайном письме к министрам иностранных дел Евросоюза заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, пишет Financial Times.
"Китайский вопрос гораздо сложнее, чем вопрос России. Амбиции Китая явно направлены на создание нового мирового порядка с Китаем в центре. Поражение России в Украине не сорвет траекторию Китая. Китай сможет извлечь из этого геополитическое преимущество", - говорится в письме, которое оказалось в распоряжении в редакции FT.
Отмечается, что письмо было якобы разослано Боррелем главам МИД накануне их двухдневной дискуссии, посвященной новой политике Китая и его роли в мире. Встреча состоится 12 мая.
Дипломат также призвал министров "серьезно взаимодействовать" с Пекином по поводу войны в Украине, несмотря на его негласную поддержку Москвы.
- 10 мая 2023 года министерша иностранных дел Франции Колонна призвала Китай повлиять на Россию, чтобы та поняла, что она находится в безвыходной ситуации.
Читайте также: Спецпредставитель Китая едет в Киев, Москву, Берлин и Париж "мирить" Россию с Украиной
Комментарии