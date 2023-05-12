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Поражение России в войне станет для Китая "геополитическим преимуществом" - Боррель

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12.05.2023, 13:19
Поражение России в войне станет для Китая
Жозеп Боррель (Фото: ЕРА)

Поражение России в войне против Украины предоставит Китаю "геополитические преимущества" в его целях по созданию нового мирового порядка. Об этом в якобы тайном письме к министрам иностранных дел Евросоюза заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, пишет Financial Times.

"Китайский вопрос гораздо сложнее, чем вопрос России. Амбиции Китая явно направлены на создание нового мирового порядка с Китаем в центре. Поражение России в Украине не сорвет траекторию Китая. Китай сможет извлечь из этого геополитическое преимущество", - говорится в письме, которое оказалось в распоряжении в редакции FT.

Отмечается, что письмо было якобы разослано Боррелем главам МИД накануне их двухдневной дискуссии, посвященной новой политике Китая и его роли в мире. Встреча состоится 12 мая.

Дипломат также призвал министров "серьезно взаимодействовать" с Пекином по поводу войны в Украине, несмотря на его негласную поддержку Москвы.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну спровоцировали НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа. Однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир по всему миру".
  • 10 мая 2023 года министерша иностранных дел Франции Колонна призвала Китай повлиять на Россию, чтобы та поняла, что она находится в безвыходной ситуации.

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Милана Головань
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