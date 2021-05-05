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После бана в соцсетях: Трамп запустил сайт для общения со сторонниками

05.05.2021, 07:09
После бана в соцсетях: Трамп запустил сайт для общения со сторонниками - Фото
Дональд Трамп (Фото: Chris Kleponis/EPA)

Бывший президент США Дональд Трамп запустил собственный сайт, который позволит ему напрямую общаться со сторонниками после блокировки его аккаунтов в Twitter и Facebook. На сайте под названием "Со стола Дональда Трампа" будут размещаться комментарии, фотографии и видео политика.

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"Во времена молчания и лжи загорается маяк свободы", – говорится в видео, размещенном на сайте.

В уже опубликованных на сайте комментариях Трамп вновь заявляет о якобы фальсификации выборов президента США в ноябре 2020 года и нападает на ряд американских политиков.

Платформа не позволяет размещение комментариев пользователей, но сообщения Трампа могут быть размещены пользователями в Facebook и Twitter.

Денис Юдин
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facebook дональд трамп twitter сайт
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