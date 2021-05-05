После бана в соцсетях: Трамп запустил сайт для общения со сторонниками

Бывший президент США Дональд Трамп запустил собственный сайт, который позволит ему напрямую общаться со сторонниками после блокировки его аккаунтов в Twitter и Facebook. На сайте под названием "Со стола Дональда Трампа" будут размещаться комментарии, фотографии и видео политика.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Во времена молчания и лжи загорается маяк свободы", – говорится в видео, размещенном на сайте.

В уже опубликованных на сайте комментариях Трамп вновь заявляет о якобы фальсификации выборов президента США в ноябре 2020 года и нападает на ряд американских политиков.

Платформа не позволяет размещение комментариев пользователей, но сообщения Трампа могут быть размещены пользователями в Facebook и Twitter.

6 января 2021 года сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия (там шел церемониальный подсчет голосов выборщиков), сломали заградбарьеры и ворвались в здание. В округе Колумбия ввели комендантский час. Трамп призвал сторонников к спокойствию, но обвинил во всем оппонентов. В беспорядках погибли четыре человека, 52 были арестованы.

После событий в Капитолии аккаунты Трампа в соцсетях Twitter, Facebook и Instagram были заблокированы.

9 января Twitter объявил о вечном бане аккаунта Трампа.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.