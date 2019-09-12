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После Болтона в администрации Трампа уволились трое сотрудников

После Болтона в администрации Трампа уволились трое сотрудников - Фото
Джон Болтон в Киеве (Фото: EPA)
12.09.2019, 10:57

Уходят в отставку Гарретт Маркиз, Сара Тинсли, Кристин Самуэлян

Вчера, 11 сентября, трое помощников Джона Болтона, экс-советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, подали заявления об увольнении. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, в отставку уходят пресс-секретарь Болтона Гарретт Маркиз, директор по коммуникациям помощника президента Сара Тинсли, Кристин Самуэлян. Она занималась рабочим графиком Болтона.

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"Для меня было честью служить моей стране, и я желаю успехов президенту и администрации", - сказал Маркиз.

Источник в администрации Трампа уточнил, что все они уволились "по взаимному согласию".

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