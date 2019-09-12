После Болтона в администрации Трампа уволились трое сотрудников

Джон Болтон в Киеве (Фото: EPA)

Вчера, 11 сентября, трое помощников Джона Болтона, экс-советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, подали заявления об увольнении. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, в отставку уходят пресс-секретарь Болтона Гарретт Маркиз, директор по коммуникациям помощника президента Сара Тинсли, Кристин Самуэлян. Она занималась рабочим графиком Болтона.

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"Для меня было честью служить моей стране, и я желаю успехов президенту и администрации", - сказал Маркиз.

Источник в администрации Трампа уточнил, что все они уволились "по взаимному согласию".

10 сентября Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Болтона .

Позже стало известно, кто его временно заменит

На увольнение Болтона уже отреагировали Россия и Иран.

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