После Болтона в администрации Трампа уволились трое сотрудников

Вчера, 11 сентября, трое помощников Джона Болтона, экс-советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, подали заявления об увольнении. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным издания, в отставку уходят пресс-секретарь Болтона Гарретт Маркиз, директор по коммуникациям помощника президента Сара Тинсли, Кристин Самуэлян. Она занималась рабочим графиком Болтона.
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"Для меня было честью служить моей стране, и я желаю успехов президенту и администрации", - сказал Маркиз.
Источник в администрации Трампа уточнил, что все они уволились "по взаимному согласию".
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