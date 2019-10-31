Потепление климата. Впервые немецкие фермеры подали в суд

Фото: depositphotos.com

Три немецкие семьи, занимающиеся фермерством, и организация по защите природы Greenpeace подали в суд на правительство Германии, поскольку они считают, что оно не прикладывает достаточных усилий к снижению выброса парниковых газов в атмосферу. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По мнению истцов, из-за глобального потепления климата в их хозяйствах распространяются садовые вредители, что ведет к сокращению объемов урожая и, как следствие, финансовым потерям фермерских хозяйств, а засуха и ливни ведут к сокращению урожая.

Читайте также: Пропустят уроки. Акции в защиту климата охватят 160 стран

"Это первый подобный иск в истории Германии. Административный суд в Берлине должен рассмотреть его в четверг, 31 октября, и в тот же день вынести по нему решение", - говорится в сообщении.

"Для этих семей на карте стоит многое", - считает их адвокат Рода Ферхейен (она также представляет в этом процессе интересы организации Greenpeace, - ред.).

По словам юриста, работа фермеров существенно усложнилась из-за повышения средней температуры воздуха, града, ливней и угрозы наводнений, непосредственно связанных с глобальным потеплением.

"Из-за засухи в последние два года наш урожай был меньше обычного на треть. Мы, фермеры, расхлебываем экономические последствия этой политики по защите климата", - отметил один из истцов, фермер Хайнер Лютке Швинхорст из городка Ветшау в федеральной земле Брандербург.

ледующие 18 месяцев будут иметь решающее значение в борьбе с глобальным потеплением. 25 июля сообщалось , что с

Читайте также: В Тихий океан запустили ловушку для пластикового мусора