Пропустят уроки. Акции в защиту климата охватят 160 стран

В десятках стран мира в пятницу, 20 сентября, ожидаются протестные акции в защиту климата. Об этом сообщает Deutsche Welle.
К участию в глобальной забастовке призвали около двухсот организаций и общественных инициатив, в том числе молодежное движение Пятницы ради будущего (Fridays For Future).
По информации инициаторов, мероприятия пройдут в городах около 160 государств.
Одна из наиболее массовых демонстраций ожидается в Нью-Йорке. Ученики около 1700 нью-йоркских школ получили разрешение не посещать занятия из-за своего намерения участвовать в протестной акции. Ожидается, что к демонстрантам присоединится шведская школьница и экоактивистка Грета Тунберг, ставшая инициатором этого протестного движения.
В Германии же запланировано более 500 акций и демонстраций. Организаторы ожидают сотни тысяч участников во всей стране. Немецкие власти намерены в этот же день рассмотреть пакет мер по защите климата.
Первая подобная всемирная забастовка состоялась в марте 2019 года. Тогда в немецких городах к ней присоединились около 300 тысяч человек.
Следующую глобальную акцию двумя месяцами позже поддержали 350 000 протестующих в Германии.
Акции против изменения климата под девизом "Пятницы ради будущего" начались в августе 2018 года. Всего за несколько месяцев климатические протесты переросли в глобальное молодежное движение.
Их инициатор Грета Тунберг в конце августа прибыла в США, чтобы принять участие в сентябрьском саммите ООН по климату и в декабрьской Всемирной конференции по защите климата в чилийском Сантьяго.
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