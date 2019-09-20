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Пропустят уроки. Акции в защиту климата охватят 160 стран

Пропустят уроки. Акции в защиту климата охватят 160 стран - Фото
Фото: depositphotos.com
20.09.2019, 06:35

В Нью-Йорке школьникам разрешили пропустить уроки из-за участия в климатических протестах

В десятках стран мира в пятницу, 20 сентября, ожидаются протестные акции в защиту климата. Об этом сообщает Deutsche Welle.

К участию в глобальной забастовке призвали около двухсот организаций и общественных инициатив, в том числе молодежное движение Пятницы ради будущего (Fridays For Future).

По информации инициаторов, мероприятия пройдут в городах около 160 государств.

Одна из наиболее массовых демонстраций ожидается в Нью-Йорке. Ученики около 1700 нью-йоркских школ получили разрешение не посещать занятия из-за своего намерения участвовать в протестной акции. Ожидается, что к демонстрантам присоединится шведская школьница и экоактивистка Грета Тунберг, ставшая инициатором этого протестного движения.

В Германии же запланировано более 500 акций и демонстраций. Организаторы ожидают сотни тысяч участников во всей стране. Немецкие власти намерены в этот же день рассмотреть пакет мер по защите климата.

Первая подобная всемирная забастовка состоялась в марте 2019 года. Тогда в немецких городах к ней присоединились около 300 тысяч человек.

Следующую глобальную акцию двумя месяцами позже поддержали 350 000 протестующих в Германии.

Акции против изменения климата под девизом "Пятницы ради будущего" начались в августе 2018 года. Всего за несколько месяцев климатические протесты переросли в глобальное молодежное движение.

Их инициатор Грета Тунберг в конце августа прибыла в США, чтобы принять участие в сентябрьском саммите ООН по климату и в декабрьской Всемирной конференции по защите климата в чилийском Сантьяго.

  • 25 июля сообщалось, что следующие 18 месяцев будут иметь решающее значение в борьбе с глобальным потеплением.

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акция защита климата Грета Тунберг
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