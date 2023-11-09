Поясніть співпрацю з терористами: Ізраїль вимагає роз'яснень від світових агентств

Офис премьер-министра Израиля потребовал от ряда мировых информагентств пояснить, почему их профессиональные кодексы допускают приобретать для публикации материалы у вероятных сообщников террористов. Об этом сообщает The Times of Israel.

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Израиль потребовал от ряда ведущих международных медиа объяснить, почему оплачиваемые ими фотографы присутствовали на месте атаки террористов ХАМАС 7 октября, и предупредил, что эти фотографы могут считаться соучастниками преступлений.

Ранее появилось сообщение мониторинговой группы HonestReporting, что боевиков ХАМАС во время нападения на Израиль 7 октября сопровождали не менее четырех фотожурналистов, которые работают, в том числе на международные информационные агентства. Организация сделала вывод, что присутствие журналистов было заранее согласовано с командованием ХАМАС.

"В любом случае, если международные информационные агентства решают заплатить за материалы, снятые при таких проблемных обстоятельствах, их стандарты могут быть поставлены под сомнение, и их аудитория заслуживает того, чтобы знать об этом. И если их сотрудники на местах активно или пассивно сотрудничали с ХАМАС, чтобы получить доступ, их следует призвать пересмотреть их понимание границ между журналистикой и варварством", – говорится в сообщении.

Опубликованные Associated Press фотографии, сделанные в приграничном районе Израиля и сектора Газа в день нападения, сделали фотографы Хасан Эслайя, Юсеф Масуд, Али Махмуд и Хатем Али. Reuters опубликовало сделанные там же фотографии авторства Мохаммеда Файка Абу Мостафы и Ясира Кудиха.

Снимки этих фрилансеров, сделанные на территории Израиля после незаконного пересечения ими границы, публиковали также The New York Times и CNN.

AP и Reuters заявили, что им не было заранее известно об атаке, и что их роль заключается только в освещении новостей.

Reuters также подчеркнул, что у него с этими фотографами до этого не было никаких связей.

CNN заявила, что разорвала договор с одним из фотографов, упомянутых в репортаже, оговорив, что не было оснований сомневаться в "журналистской точности" его работ.

В AP сообщили, что удалили из своих списков фрилансеров профили ряда упомянутых авторов фотографий.

Реакции со стороны The New York Times пока не было.

При вторжении террористов ХАМАС из сектора Газа в южные районы Израиля 7 октября погибли более 1400 человек, были захвачены и увезены в Газу в качестве заложников не менее 240 человек, в том числе младенцы, дети, женщины и пожилые люди.

Подтверждено, что террористы ХАМАС во время нападения убили граждан Израиля, США, Канады, Великобритании, Франции, Австрии, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Испании, Латвии, Литвы, Португалии, Румынии, Аргентины, Перу, Украины, России, Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Бразилии, Китая, Индии, Таиланда, Филиппин, Непала, ЮАР, Судана, Турции, Узбекистана.

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ приступил к полной блокаде сектора Газа.

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